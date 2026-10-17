مدیر پرستاری دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی گفت: ۱۸۱ نیروی پرستار اخیرا به مراکز درمانی استان افزوده شدند تا بخشی از نیاز‌های نیروی درمانی تامین و زمینه ارتقای کیفیت خدمات سلامت فراهم شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی، افسانه جعفری‌مقدم در آیین گرامیداشت روز پرستارگفت: با جذب این تعداد پرستار شاخص نیروی انسانی پرستار به تخت به ۱.۲ درصد ارتقا یافته است.

وی با تاکید بر اهمیت توزیع عادلانه نیروی انسانی بیان کرد: تخصیص نیرو‌ها باید بر اساس نیاز مراکز درمانی و شرایط بخش‌های مختلف انجام شود تا امکان استفاده مناسب از ظرفیت نیروی انسانی و ارایه خدمات مطلوب‌تر به بیماران فراهم شود.

جعفری‌مقدم با اشاره به اهمیت پاسداشت تلاش‌های پرستاران و ضرورت بهبود شرایط کاری آنان اظهار کرد: ۱۲۰میلیارد ریال اعتبار برای بهسازی و تجهیز پاویون‌های پرستاری تخصیص یافت.

وی افزود: بهسازی و تجهیز فضا‌های رفاهی پرستاران از جمله اقداماتی است که با هدف بهبود محیط کاری و فراهم کردن امکانات مناسب‌تر برای این گروه انجام می‌شود.

جعفری مقدم ادامه داد: توجه به شرایط استراحت و رفاه کادر پرستاری، در کنار تامین نیروی انسانی متناسب با نیاز مراکز درمانی، از موضوعات مهم در حمایت از کارکنان این حوزه به شمار می‌رود.

وی مدیریت مبتنی بر داده و دانش، توسعه مهارت‌های بالینی، اجرای برنامه‌های نظارتی و تشکیل گروه‌های جهادگران احیای قلبی ریوی (CPR) را از دیگر اقدامات این حوزه برای ارتقای کیفیت مراقبت و ایمنی بیماران برشمرد.

مدیر پرستاری دانشگاه علوم پزشکی خراسان‌شمالی افزود: توسعه مهارت‌های بالینی پرستاران می‌تواند به افزایش آمادگی آنان برای مواجهه با شرایط حساس درمانی کمک کند.

وی ادامه داد: همچنین آموزش و تمرین مستمر در زمینه احیای قلبی ریوی از جمله اقداماتی است که در تقویت توان پاسخگویی کادر درمان به موارد اورژانسی اهمیت دارد.