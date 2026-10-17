سرپرست اداره‌کل دامپزشکی آذربایجان‌غربی با اشاره به وجود ۵ میلیون رأس دام سبک و سنگین در استان گفت: با وجود ۹۶۷ کیلومتر مرز مشترک با جمهوری آذربایجان، ترکیه و عراق، تاکنون کانون قابل‌توجهی از بیماری‌های دامی در استان گزارش نشده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، سیامک قابلی در نشست خبری با اصحاب رسانه که در سالن اجتماعات این اداره کل برگزار شد با اشاره به جایگاه استان در حوزه دامپروری کشور اظهار کرد: آذربایجان‌غربی یکی از قطب‌های دامپروری کشور است و با توجه به جمعیت دامی استان و موقعیت مرزی آن، کنترل و پیشگیری از بیماری‌های دامی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

وی با بیان اینکه مرزهای مشترک استان در کنار ظرفیت‌های اقتصادی، می‌توانند زمینه ورود بیماری‌های فرامرزی را نیز فراهم کنند، افزود: نظارت مستمر بر مبادی مرزی، کنترل واردات، صادرات و ترانزیت مرتبط با حوزه دامپزشکی و اجرای برنامه‌های پیشگیرانه از جمله اقداماتی است که برای مقابله با این تهدیدها دنبال می‌شود.

سرپرست اداره‌کل دامپزشکی آذربایجان‌غربی با اشاره به فعالیت قرنطینه‌های مرزی دامپزشکی در استان ادامه داد: همکاران ما به‌صورت مستمر در این مراکز حضور دارند و بر محموله‌های مرتبط با حوزه دامپزشکی نظارت می‌کنند. همچنین با توجه به شرایط خاص کشور و افزایش اهمیت کنترل مبادلات مرزی، نظارت بر روند واردات و صادرات تشدید شده است.

وی با اشاره به ظرفیت تولید واکسن در استان نیز گفت: کارخانه واکسن‌سازی روناک در مهاباد از ظرفیت‌های مهم این حوزه است که در حال حاضر واکسن طیور تولید می‌کند. پیش از این، بخشی از نیاز واکسنی از طریق واردات، از جمله از کشورهای ترکیه و روسیه، تأمین می‌شد؛ اما اکنون با تولید داخلی، علاوه بر تأمین نیاز استان، امکان تأمین بخشی از نیاز سایر استان‌ها نیز فراهم شده است.

قابلی افزود: در مجموع، امسال حدود ۱۷ میلیون نوبت‌سر واکسیناسیون با واکسن‌های مختلف، از جمله واکسن تب برفکی، در حوزه دامپزشکی استان انجام شده است.

وی با تأکید بر ضرورت ارتقای اثربخشی برنامه‌های واکسیناسیون دام گفت: در برنامه‌های واکسیناسیون، صرفاً تعداد دام‌های واکسینه‌شده ملاک نیست، بلکه باید اثربخشی واکسن و میزان پاسخ‌دهی به آن نیز مورد توجه قرار گیرد؛ چرا که افزایش اثربخشی واکسیناسیون می‌تواند به کاهش کانون‌های بیماری و در نتیجه کاهش خسارت‌های اقتصادی ناشی از آن منجر شود.

قابلی در ادامه با اشاره به ظرفیت تولید گوشت مرغ در استان اظهار کرد: نزدیک به ۹۰۰ واحد مرغداری گوشتی در آذربایجان‌غربی فعالیت می‌کنند که علاوه بر تأمین نیاز داخلی استان، بخشی از تولید خود را به استان‌های همجوار ارسال می‌کنند.

سرپرست اداره کل دامپزشکی استان با اشاره به ۱۶ کشتارگاه صنعتی و سنتی در استان گفت: امسال ۲۱ میلیون قطعه مرغ کشتار شده است.

وی با اشاره به واکسیناسیون سگ‌ها نیز گفت: طی ۶ ماهه اول امسال ۱۶ هزار و ۷۸۶ قلاده سگ واکسینه شدند.