عضو هیئت رئیسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: اگر آمریکایی‌ها آماری یا تصاویری در دست دارند، به افکار عمومی دنیا ارائه دهند. واقعیت غیرقابل انکار این است که تنگه هرمز کاملاً در اختیار و تحت کنترل جمهوری اسلامی ایران است و اظهارات مقامات آمریکایی از جمله ترامپ در این خصوص، دروغی بیش نیست.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، بهنام سعیدی، دبیر کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در برنامه نبرد هرمز شبکه خبر گفت: تحولات اخیر در منطقه خلیج فارس، دریای عمان و تنگه هرمز بار دیگر حاکمیت قاطع و اعمال کنترل کامل جمهوری اسلامی ایران را بر این آبراه استراتژیک به نمایش گذاشت. برخورد یک فروند ابرنفتکش خارجی با مین دریایی و توقف آن در تنگه هرمز، مصداق بارزی از این واقعیت است که جمهوری اسلامی ایران ابدا هیچ‌گونه تخلف و عبور غیرمجازی را در این منطقه نمی‌پذیرد.

لزوم هماهنگی تمامی تردد‌ها با نیرو‌های مسلح ایران

سعیدی در تشریح تحولات این منطقه با اشاره به حوادث اخیر تأکید کرد: مسئولان جمهوری اسلامی بار‌ها اعلام کرده‌اند که هرگونه عبور و مرور از تنگه هرمز باید با هماهنگی نیرو‌های مسلح جمهوری اسلامی ایران انجام شود؛ در غیر این صورت، شناور‌های متخلف دچار آسیب خواهند شد. نمونه بارز این هشدارها، انهدام یک فروند شناور کانتینربر در روز‌های گذشته است که به هشدار‌های نیرو‌های مسلح توجه نکرد.

پوچ بودن ادعا‌های آمریکا؛ ناو‌های آمریکایی جرأت حضور در منطقه را ندارند

وی با انتقاد از ادعا‌های واهی مقامات آمریکایی خاطرنشان کرد: شناور‌ها نباید به وعده‌های دروغین آمریکا اعتماد کنند. خود آمریکایی‌ها اصلاً جرأت نزدیک شدن به منطقه خلیج فارس و تنگه هرمز را ندارند و ناو‌های آنها در فاصله ۵۰۰ کیلومتری منطقه قرار گرفته‌اند. آنها به سایر شناور‌ها وعده می‌دهند که امنیت‌شان را برقرار می‌کنند، در حالی که آمار و مستندات دقیقِ ترددها، مجوز‌های صادر شده و همچنین تصاویر و فیلم‌های لحظه اصابت به نفتکش‌های متخلف، تماماً در اختیار جمهوری اسلامی ایران قرار دارد.

وی افزود: اگر آمریکایی‌ها آماری یا تصاویری در دست دارند، به افکار عمومی دنیا ارائه دهند. واقعیت غیرقابل انکار این است که تنگه هرمز کاملاً در اختیار و تحت کنترل جمهوری اسلامی ایران است و اظهارات مقامات آمریکایی از جمله ترامپ در این خصوص، دروغی بیش نیست.

پیامد‌های خطرناک مداخلات احتمالی در باب‌المندب

این عضو هیئت رئیسه کمیسیون امنیت ملی مجلس در ادامه به تحولات تنگه باب‌المندب و اظهارات اخیر درباره کمک‌های احتمالی به عربستان سعودی اشاره کرد و هشدار داد: اگر آمریکا بخواهد در آن منطقه نیز اقدامی انجام دهد، چالش‌ها را چندین برابر کرده و قطعاً بستن این تنگه تأثیر مستقیم و عمیقی بر بازار انرژی دنیا خواهد گذاشت.