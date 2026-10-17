به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، سرپرست اداره کل ورزش و جوانان خراسان جنوبی در جمع خبرنگاران گفت: از از امروز تا ۲ آبان به مناسبت هفته تربیت بدنی بیش از ۳۰۰ عنوان برنامه در استان برگزار می‌شود.

تلواری افزود: همچنین در هفته تربیت بدنی امسال چندین طرح ورزشی از جمله سالن‌های ورزشی تلخاب طبس و روستای لانو سربیشه با اعتبار ۵۰ میلیارد تومان به بهره برداری می‌رسد.

وی گفت: چمن مصنوعی روستا‌های کریموی سرایان، مهدیه خوسف، تاجمیر سربیشه، شاهرخت و بارنجگان زیرکوه و رزدنبل قاین نیز به بهره برداری می‌رسد که برای هر کدام ۴.۵ میلیارد تومان هزینه شده است.

سرپرست اداره کل ورزش و جوانان خراسان جنوبی افزود: ساختمان اداری خوسف و دو مرکز ازدواج و خانواده نیز در طبس افتتاحیه می‌شود.

تلواری دیدار با نماینده ولی فقیه و استاندار، برگزاری اولین رویداد موتور کراس کشوری در سرایان، غبار روبی گلزار شهدا، نواختن زنگ هفته تربیت بدنی و زورخانه‌ای در مرکز بیرجند، جشنواره بازی‌های بومی و محلی، همایش پیاده روی خانوادگی در سراسر استان، همایش دوچرخه سورای، حضور هیئت‌های ورزشی در پارک‌های بوستان شهر، همایش کویر نوردی بشرویه، دیدار با خانواده شهدا و پیشکسوتان و تجلیل از مدال آوران و قهرمانان، را از جمله برنامه‌های هفته تربیت بدنی عنوان کرد.

وی همچنین به ۱۲۰ طرح نیمه تمام ورزشی در استان اشاره کرد و گفت: استخر سرپوشیده بشرویه، خانه جوان بیرجند، پیست موتور سواری بیرجند و گود باستانی بین المللی بیرجند از جمله طرح‌های شاخص نیمه تمام در استان است که در صورت تامین اعتبار ۱.۵ همتی به بهره برداری می‌رسد.