کارشناس سلامت میانسالان و سالمندان مرکز بهداشت خوزستان گفت : سلامت باروری تحت تأثیر عوامل زیستی، اجتماعی، محیطی و رفتاری قرار دارد و سبک زندگی سالم یکی از بخش‌های مهم پیشگیری اولیه در این حوزه است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، افسانه مردانی با اشاره به برگزاری هفته ملی سلامت بانوان ایران (سبا) اظهار کرد: توجه به وضعیت سلامت پیش از بارداری می‌تواند در کاهش خطر پیامد‌های نامطلوب برای مادر و جنین نقش داشته باشد.

وی افزود: در راستای ارتقای سلامت باروری زنان، در شش‌ماهه نخست سال، در سطح دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، ۱۴۸ هزار و ۷۷۶ نفر از زنان ۳۰ تا ۵۹ سال از نظر تاریخچه باروری و عوامل مرتبط با آن مورد مشاوره و مراقبت قرار گرفته‌اند. این خدمات با هدف توجه به وضعیت سلامت باروری زنان و شناسایی عوامل مرتبط با آن در چارچوب مراقبت‌های سلامت ارائه شده‌اند.

مردانی گفت: حفظ وزن مناسب، تغذیه متعادل، فعالیت بدنی منظم، دریافت کافی اسیدفولیک، پرهیز از دخانیات و مواد زیان‌آور، کنترل بیماری‌های مزمن و کاهش مواجهه با برخی آلاینده‌ها و سموم محیطی از مهم‌ترین اقدامات قابل تغییر برای ارتقای سلامت باروری هستند.

وی ادامه داد: هم کم‌وزنی و هم اضافه‌وزن و چاقی می‌توانند با پیامد‌های نامطلوب باروری و بارداری همراه باشند. چاقی با افزایش خطر ناباروری، سقط، دیابت بارداری، پرفشاری خون بارداری، خونریزی پس از زایمان و مرده‌زایی ارتباط دارد؛ بنابراین، بهینه‌سازی وزن پیش از بارداری اهمیت دارد.

اهمیت تغذیه سالم در باروری و بارداری

کارشناس سلامت میانسالان و سالمندان مرکز بهداشت خوزستان اضافه کرد: تغذیه سالم باید بر کفایت، تعادل، اعتدال و تنوع استوار باشد. مصرف غلات کامل، حبوبات، سبزیجات، میوه‌ها و مغز‌ها و کاهش نمک، قند‌ها و چربی‌های اشباع و ترانس، از اجزای الگوی غذایی سالم محسوب می‌شوند.

وی بیان کرد: دریافت روزانه ۴۰۰ میکروگرم اسیدفولیک برای زنان در سنین باروری توصیه شده است. همچنین مصرف اسیدفولیک پیش از بارداری و در اوایل آن به کاهش خطر نقص لوله عصبی کمک می‌کند.

چگونگی فعالیت بدنی مفید

مردانی در ادامه گفت: فعالیت بدنی منظم نیز در حفظ آمادگی جسمانی، کنترل وزن و کاهش خطر عوامل متابولیک نقش دارد. برای بزرگسالان، ۱۵۰ تا ۳۰۰ دقیقه فعالیت هوازی با شدت متوسط یا ۷۵ تا ۱۵۰ دقیقه فعالیت شدید در هفته، همراه با تمرینات تقویت عضلات در حداقل دو روز هفته، توصیه شده است.

وی افزود: مصرف دخانیات می‌تواند باروری زنان و مردان را کاهش دهد؛ بنابراین، ترک دخانیات باید بخشی از مراقبت پیش از بارداری برای هر دو عضو زوج باشد. مصرف زیاد الکل و برخی مواد روان‌گردان نیز با پیامد‌های نامطلوب باروری و بارداری ارتباط دارد.

کارشناس سلامت میانسالان و سالمندان مرکز بهداشت خوزستان عنوان کرد: کنترل بیماری‌هایی مانند دیابت، پرفشاری خون و بیماری‌های تیروئید پیش از بارداری اهمیت دارد. همچنین باید به مواجهه با سرب، جیوه، برخی سموم دفع آفات، حلال‌ها و عوامل زیان‌آور محیط کار توجه شود.

ناباروری، یک مشکل زنانه صرف نیست

وی تصریح کرد: ناباروری صرفا یک مشکل زنانه نیست و می‌تواند منشأ زنانه، مردانه، ترکیبی یا نامشخص داشته باشد. ازاین‌رو، ارتقای سبک زندگی سالم و دسترسی به خدمات علمی تشخیص و درمان باید هر دو عضو زوج را دربرگیرد. سلامت باروری، حاصل مراقبت مستمر و انتخاب‌های آگاهانه در طول زندگی است.