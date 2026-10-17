مدیر کل آموزش و پرورش چهارمحال و بختیاری گفت: تا به امروز ۷۰ طرح عدالت‌آموزشی با ۳ هزار میلیارد تومان در سراسر استان به مرحله اجرا درآمده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکزچهارمحال و بختیاری، خدادای افزود: این طرح‌ها با تکیه بر اصل مشارکت و مسئولیت اجتماعی، از محل تأمین ۵۰ درصدی منابع توسط خیرین و همچنین مشارکت فعال کارخانه‌ها، بانک‌ها و شرکت‌های مستقر در استان به سرانجام رسیده است.

این رویکرد مشارکت‌محور نشان‌دهنده هم‌افزایی میان بخش دولتی و بخش خصوصی برای ارتقای زیرساخت‌های آموزشی استان و تحقق عدالت آموزشی برای دانش‌آموزان است.