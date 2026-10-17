به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ، امروز دانشجویان و اساتید دانشگاه گیلان به یاد رهبرشهید ایران و شهدای میناب نهال‌های هیرکانی کاشتند.

معاون فرهنگی دانشگاه گیلان با اشاره به هفته فرهنگی در دانشگاه گیلان گفت : امروز در روز پایانی این هفته فرهنگی دانشجویان و اساتید از ساختمان مرکزی دانشگاه گیلان تا مزار شهدای گمنام دانشگاه پیاده روی و پرچم گردانی کردند و به یاد فرزندان شهید ایران و شهدای میناب در محوطه دانشگاه گیلان نهال کاشتند.