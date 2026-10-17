مه‌دود ناشی از آتش‌سوزی جنگل‌ها در اندونزی، همچنان بخش‌هایی از جنوب شرق آسیا را دربر گرفته و زندگی روزمره مردم در کشور‌های همسایه را مختل کرده است.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کوالالامپور؛ آتش‌سوزی جنگل‌ها و اراضی طبیعی در اندونزی که بخشی از آن با هدف آماده‌سازی زمین برای فعالیت‌های کشاورزی انجام می‌شود، هر سال حجم زیادی از دود و آلاینده‌ها را وارد هوای منطقه می‌کند اما امسال شرایط خشک ناشی از پدیده ال‌نینو به گسترش آتش‌سوزی‌ها و دشوارتر شدن مهار آنها کمک کرده است.

یک آتش‌نشان داوطلب در این مورد می‌گوید: ما با شرایط بسیار دشواری روبه‌رو هستیم. طی دو ماه گذشته، حتی یک بار هم باران نباریده است به همین علت مهار آتش بسیار دشوار شده است.

در مالزی، ایالت جنوبی جوهور از مناطق آسیب‌دیده است و مدارس در شماری از مناطق آن تعطیل شده‌اند و مقام‌های مالزی و دیگر کشور‌های عضو آسه‌آن نیز از اندونزی خواسته‌اند برای مهار آتش‌سوزی‌ها و جلوگیری از گسترش آلودگی فرامرزی، اقدامات مؤثرتری انجام دهد.

کلوین یی نماینده مجلس مالزی می‌گوید: این مسئله فقط به آلودگی زیست‌محیطی محدود نمی‌شود بلکه موضوعی است که بر اقتصاد کشور‌های عضو آسه‌آن تأثیر می‌گذارد. این معضل بر بهره‌وری اقتصادی منطقه، آموزش فرزندان ما و همچنین سلامت مردم در سراسر منطقه تاثیرگذار است.

این بحران تنها به محیط زیست محدود نمی‌شود؛ سلامت مردم، آموزش کودکان، بهره‌وری اقتصادی و فعالیت‌های روزمره در کشور‌های منطقه نیز از پیامد‌های آن تأثیر می‌پذیرند.

در سنگاپور نیز آلودگی ناشی از دود به حدی رسید که این شهر در روز‌های اخیر عنوان آلوده‌ترین شهر بزرگ جهان را به خود اختصاص داد؛ وضعیتی که سلامت عمومی را با نگرانی روبه‌رو کرده است، در تیمور شرقی نیز برای حفاظت از سلامت دانش‌آموزان تعطیلی موقت مدارس اعلام شده است.