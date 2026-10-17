همزمان با سراسر کشور در مراسمی ۱۵۸ فضای آموزشی به صورت ارتباط زنده تصویری با رئیس جمهور، در هرمزگان به بهره برداری رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز خلیج فارس، مدیرکل نوسازی توسعه و تجهیز مدارس هرمزگان در این مراسم گفت: این فضای آموزشی در گام دوم توسعه با ۴۸۷ کلاس درس و هزینه هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان ساخته شده است.

مهدی باوقار افزود: اکنون نیز ۳۹۶ فضای آموزشی با هزار و ۶۳۰ کلاس درس درحال ساخت است و ۸۹ درصد پیشرفت کاری دارد.

وی گفت: از نظر شمار ساخت فضا‌های آموزشی و پیشرفت فیزیکی، هرمزگان جز ۵ استان برتر کشور است.

مدیرکل نوسازی توسعه و تجهیز مدارس هرمزگان افزود: بیشتر این فضا‌های آموزشی در شهر‌های بندرعباس، میناب، قشم و بستک ساخته شده است.

باوقار گفت: بیش از ۷۵ درصد اعتبارات ساخت این مدارس از کمک خیران تامین می‌شود.

قرار است تا مهر سال آینده نیز ۸۰ فضای آموزشی در هرمزگان به بهره برداری برسد.