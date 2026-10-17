به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین ، پیکر مطهر پدر گرانقدر شهیدان، امروز شنبه ۲۵ مهر ساعت ۱۵ از امامزاده حسین (ع) به سمت قطعه والدین گلزار مطهر شهدای شهر قزوین تشییع و به خاک سپرده خواهد شد.

شهید حبیب‌الله شفیع‌آبادی به عنوان سرباز ارتش در جبهه حضور یافت و سرانجام بیست و یکم اردیبهشت ۱۳۶۵، در شرهانی توسط نیرو‌های عراقی بر اثر اصابت ترکش به سر و پاها، شهید شد.

شهید فریدون شفیع‌آبادی هم به عنوان سرباز نیروی انتظامی خدمت می‌کرد و سرانجام بیست و دوم مهر ۱۳۷۲، در محور دیواندره-سقز هنگام درگیری با گروه‌های ضدانقلاب بر اثر اصابت گلوله به شهادت رسید.

مزار مطهر شهیدان شفیع‌آبادی در گلزار مطهر شهدای شهر قزوین قرار دارد.