وزیر آموزش و پرورش گفت: از مجموع ۸۸۶ طرح نهضت توسعه عدالت آموزشی، حدود ۷۵ درصد پیشرفت داشته‌اند که توسعه فضا‌های آموزشی، هوشمندسازی کلاس‌های درس و ارتقای کیفیت آموزش از محور‌های این طرح است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، علیرضا کاظمی امروز در آیین افتتاح طرح‌های توسعه عدالت آموزشی گفت: ۵۷ درصد طرحهای نهضت توسعه عدالت آموزشی تکمیل و تحویل شده است.

وی با اشاره به نقش مشارکت مردم و خیرین در اجرای این طرحها افزود : توسعه عدالت آموزشی تنها به ساخت مدرسه و تأمین تجهیزات محدود نمی‌شود، بلکه دسترسی دانش‌آموزان به آموزش باکیفیت و استاندارد نیز باید مورد توجه قرار گیرد.

وزیر آموزش و پرورش با اشاره به مشارکت مردم در مدرسه‌سازی گفت: در یکی از روستا‌های محروم و مرزی شهرستان درمیان، بیش از ۳۰ تا ۴۰ نفر از مردم برای ساخت مدرسه مشارکت داشتند که نشان‌دهنده ظرفیت مردمی برای توسعه فضا‌های آموزشی است.

کاظمی با قدردانی از خیرین مدرسه‌ساز و مشارکت‌کنندگان در این طرح‌ها افزود : در کنار پروژه‌های توسعه عدالت آموزشی، باید هزار و ۲۸۸ مدرسه آسیب‌دیده از جنگ نیز مورد توجه قرار گیرد.

افزایش فضا‌های ورزشی و هوشمندسازی کلاس‌ها

وی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه زیرساخت‌های آموزشی گفت : بیش از ۶ هزار فضای ورزشی به مدارس اضافه و ۱۱ هزار کلاس درس نیز هوشمندسازی شده است. همچنین تجهیز پنج هزار کلاس درس با فناوری‌های جدید در دست اجرا است.

وزیر آموزش و پرورش افزود: ۳۰۰ سرور به زیرساخت‌های شبکه آموزشی دانش‌آموزان (شاد) افزوده شده است.

آموزش معلمان و ارتقای کیفیت آموزشی

کاظمی با تأکید بر اینکه توسعه عدالت آموزشی باید با ارتقای کیفیت آموزش همراه باشد، گفت: توانمندسازی معلمان و اصلاح روش‌های تدریس از محور‌های این برنامه بوده و پارسال حدود ۹۵ درصد معلمان در قالب اجتماعات یادگیری آموزش دیدند.

وزیر آموزش و پرورش افزود: آموزش هوش مصنوعی، توسعه هنرستان‌ها و تقویت فعالیت‌های علمی دانش‌آموزان نیز در دستور کار قرار گرفته است.

افزایش مدارس شبانه‌روزی عشایری و موفقیت‌های دانش‌آموزان

وی با اشاره به توسعه مدارس شبانه‌روزی عشایری گفت : شمار این مدارس از ۱۵۷ به ۱۷۹ مدرسه افزایش یافته است.

وزیر آموزش و پرورش همچنین از افزایش میانگین نمرات امتحانات نهایی دانش‌آموزان به میزان ۱.۱۵ نمره خبر داد و افزود: این پیشرفت در شرایطی حاصل شده که آموزش در دوره‌هایی به‌صورت مجازی و بدون برگزاری کلاس‌های حضوری دنبال می‌شد.

وی گفت: دانش‌آموزان ایرانی امسال ۱۸ مدال طلا در المپیاد‌های علمی کسب کردند؛ در حالی که بیشترین تعداد مدال طلای کسب‌شده در سال‌های گذشته ۱۱ مدال بود. همچنین دانش‌آموزان کشور در رقابت‌های ورزشی بیش از ۱۳۱ مدال رنگارنگ به دست آوردند.

وزیر آموزش و پرورش با تأکید بر ضرورت تداوم سرمایه‌گذاری در حوزه تعلیم و تربیت افزود : توسعه عدالت آموزشی، ارتقای کیفیت یادگیری، گسترش فعالیت‌های پرورشی و تحول در برنامه درسی از محور‌های مورد پیگیری این وزارتخانه است.

اجرای ۲ هزار و ۳۳۱ طرح مدرسه سازی

وی با تشکر از حضور پررنگ و پیگیری‌های موثر مسئولان گفت: در آمار‌های ارائه شده رکورد زده شده است و در تاریخ آموزش و پرورش سابقه ندارد، حتی در بهترین شرایط مالی و اقتصادی کشور نیز نمی‌توان به این اعداد و ارقام دست یافت.

کاظمی تاکید کرد: اما با اتکا به مردم و استفاده از تمام ظرفیت‌های موجود در منطقه و در شرایط جنگی ، ۲ هزار و ۳۳۱ طرح اجرا و مدرسه ساخته شده است، این در حالی است که می‌دانید هزینه ساخت یک مدرسه با تمام استاندارد‌های آموزشی چقدر زیاد است.

وزیر آموزش و پرورش همچنین گفت: ۳۴ استخر آموزشی به بهره برداری رسید که هر استخر بیش از ۲۵۰ تا ۳۰۰ میلیارد تومان هزینه داشت .