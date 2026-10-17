به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛مرکزکرمانشاه،رضا بهرام لو مشاور وزيرجهاد کشاورزي و راهبر ملي طرح شناسه دار کردن محصولات کشاورزي درسفر به کرمانشاه گفت :استان کرمانشاه در بحث شناسه دار کردن محصولات کشاورزي رتبه اول را کسب کرده است .

اين طرح سلامت محصولات کشاورزي را تضمين ميکند.

استان کرمانشاه امسال با صدور ۲۱۴ کد QR برای محصولات زراعی و ۲۴ کد برای محصولات باغی، رتبه نخست کشور را در این زمینه به خود اختصاص داده و با ثبت 238 شناسه رهگیری برای محصولات زراعی و باغی، رتبه نخست کشور را در اجرای نظام شناسه‌گذاری و ردیابی محصولات کشاورزی به دست آورد.

تاکنون یک‌هزار و ۳۵۰ کد QR برای محصولات کشاورزی در کشور صادر شده که از این تعداد، ۵۸۹ کد مربوط به محصولات زراعی، ۷۳۵ کد مربوط به محصولات باغی و ۳۶ کد مربوط به محصولات گلخانه‌ای است.

