به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مدیرکل آموزش‌و پرورش استان اصفهان، در آیین افتتاح مدرسه خیرساز امام حسن مجتبی (ع) جوشقان قالی شهرستان کاشان گفت: در قالب این نهضت، بیش از ۲۵۰ طرح آموزشی، پرورشی و تربیتی در سه گام تعریف شده است که در گام اول ۱۳۴ طرح به بهره برداری رسید و در گام دوم نیز بیش از ۹۰ طرح با بیش از ۲.۵ همت اعتبار در دستور کار قرار دارد.

محمدرضا نظریان با اشاره به اقدامات انجام‌شده در نهضت توسعه عدالت آموزشی و تربیتی افزود: توسعه هر کشور به میزان توجه آن به تعلیم‌وتربیت وابسته است و تجربه کشور‌های مختلف نشان می‌دهد که نگاه حاکمیت، مسئولان محلی و مردم به آموزش‌وپرورش، نقش تعیین‌کننده‌ای در مسیر پیشرفت و توسعه دارد.

وی با اشاره به نقش خیران مدرسه ساز استان اصفهان در مدرسه‌سازی و تجهیز فضا‌های آموزشی، از حامد دریس، خیر نیک‌اندیش و بانی ساخت مدرسه امام حسن مجتبی (ع) جوشقان قالی، قدردانی کرد و گفت: مشارکت خیرانی که با وجود سکونت در خارج از کشور، همچنان برای توسعه فضا‌های آموزشی و آینده دانش‌آموزان تلاش می‌کنند، نشان‌دهنده جایگاه مدرسه‌سازی در فرهنگ مشارکت اجتماعی و مسئولیت‌پذیری مردم است.

مدیر کل آموزش و پرورش استان اصفهان به شرایط اقتصادی و حوادث سال‌های اخیر اشاره کرد و افزود: با وجود محدودیت‌های اعتباری و دشواری‌هایی که کشور با آن روبه‌رو بوده است، روند مدرسه‌سازی در استان اصفهان متوقف نشده و تداوم ساخت و تکمیل طرح‌های آموزشی، حاصل همراهی خیران، مردم، اداره کل نوسازی مدارس و تلاش مسئولان و دست‌اندرکاران این حوزه است.

نظریان همچنین با گرامیداشت یاد شهدای دفاع از وطن، شهدای فرهنگی و دانش‌آموز و شهدای جوشقان قالی، از شهید نورالله سبزواری، مربی تربیتی دوران تحصیل خود، و زنده‌یاد مرتضی گرگین، از معلمان این شهر، یاد کرد و بر ضرورت پاسداشت جایگاه معلمان و نقش آنان در تربیت نسل‌های آینده تأکید کرد.

مدرسه ۶ کلاسه خیرساز امام حسن مجتبی (ع) جوشقان قالی به مساحت هزارو ۸۲۶ مترمربع و زیربنای ۴۲۰ مترمربع احداث شده و مجهز به آزمایشگاه، فضای اداری و کارگاه است.