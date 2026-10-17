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در گام نخست نهضت توسعه عدالت آموزشی و تربیتی استان اصفهان از ۱۳۴ طرح به بهره برداری رسید.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مدیرکل آموزشو پرورش استان اصفهان، در آیین افتتاح مدرسه خیرساز امام حسن مجتبی (ع) جوشقان قالی شهرستان کاشان گفت: در قالب این نهضت، بیش از ۲۵۰ طرح آموزشی، پرورشی و تربیتی در سه گام تعریف شده است که در گام اول ۱۳۴ طرح به بهره برداری رسید و در گام دوم نیز بیش از ۹۰ طرح با بیش از ۲.۵ همت اعتبار در دستور کار قرار دارد.
محمدرضا نظریان با اشاره به اقدامات انجامشده در نهضت توسعه عدالت آموزشی و تربیتی افزود: توسعه هر کشور به میزان توجه آن به تعلیموتربیت وابسته است و تجربه کشورهای مختلف نشان میدهد که نگاه حاکمیت، مسئولان محلی و مردم به آموزشوپرورش، نقش تعیینکنندهای در مسیر پیشرفت و توسعه دارد.
وی با اشاره به نقش خیران مدرسه ساز استان اصفهان در مدرسهسازی و تجهیز فضاهای آموزشی، از حامد دریس، خیر نیکاندیش و بانی ساخت مدرسه امام حسن مجتبی (ع) جوشقان قالی، قدردانی کرد و گفت: مشارکت خیرانی که با وجود سکونت در خارج از کشور، همچنان برای توسعه فضاهای آموزشی و آینده دانشآموزان تلاش میکنند، نشاندهنده جایگاه مدرسهسازی در فرهنگ مشارکت اجتماعی و مسئولیتپذیری مردم است.
مدیر کل آموزش و پرورش استان اصفهان به شرایط اقتصادی و حوادث سالهای اخیر اشاره کرد و افزود: با وجود محدودیتهای اعتباری و دشواریهایی که کشور با آن روبهرو بوده است، روند مدرسهسازی در استان اصفهان متوقف نشده و تداوم ساخت و تکمیل طرحهای آموزشی، حاصل همراهی خیران، مردم، اداره کل نوسازی مدارس و تلاش مسئولان و دستاندرکاران این حوزه است.
نظریان همچنین با گرامیداشت یاد شهدای دفاع از وطن، شهدای فرهنگی و دانشآموز و شهدای جوشقان قالی، از شهید نورالله سبزواری، مربی تربیتی دوران تحصیل خود، و زندهیاد مرتضی گرگین، از معلمان این شهر، یاد کرد و بر ضرورت پاسداشت جایگاه معلمان و نقش آنان در تربیت نسلهای آینده تأکید کرد.
مدرسه ۶ کلاسه خیرساز امام حسن مجتبی (ع) جوشقان قالی به مساحت هزارو ۸۲۶ مترمربع و زیربنای ۴۲۰ مترمربع احداث شده و مجهز به آزمایشگاه، فضای اداری و کارگاه است.