۷۰۰ هکتار از اراضی ملی در محدوده مرتع چاه اسحاق رفع تصرف و این اراضی به بیت‌المال بازگردانده شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز سیستان و بلوچستان، سرپرست منابع طبیعی دلگان گفت: این اقدام در راستای اجرای قوانین حفاظت از منابع طبیعی و جلوگیری از تغییر کاربری غیرمجاز اراضی ملی انجام شده است.

فریدون بامری افزود: همکاری نیرو‌های انتظامی و یگان حفاظت منابع طبیعی نقش مهمی در صیانت از اراضی ملی و جلوگیری از تخریب محیط زیست دارد و برخورد با تصرفات غیرقانونی با جدیت ادامه خواهد داشت.

وی افزود: شناسایی مناطق آسیب‌پذیر و اقدام به‌موقع برای رفع تصرف، از اولویت‌های یگان حفاظت منابع طبیعی در راستای حفظ سرمایه‌های ملی کشور است.