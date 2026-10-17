­عضو انجمن فولاد ایران، از سرمایه‌گذاری بیش از ۷ میلیارد دلاری در زنجیره معدن و فولاد خبر داد و گفت: در حال حاضر ظرفیت تولید فولاد کشور بیش از ۴۰ میلیون تن است.



به گزارش خبرنگار تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما؛ علیرضا ابراهیمی، با اشاره به سرمایه‌گذاری بیش از ۷ میلیارد دلاری در فولاد گفت: این مجموعه با بیش از ۴۰ مجتمع صنعتی و اشتغال مستقیم حدود ۲۵ هزار نفر، حدود ۱۲ درصد ظرفیت تولید فولاد کشور را در اختیار دارد.

عضو انجمن فولاد ایران با اشاره به آثار اقتصادی صنعت فولاد گفت: صنایع فولادی به دلیل ماهیت زیرساختی و ارتباط گسترده با سایر بخش‌های اقتصادی، علاوه بر اشتغال مستقیم، ۱۰ تا ۲۰ برابر آن اشتغال غیرمستقیم ایجاد می‌کنند. از این رو، توسعه این صنعت می‌تواند نقش مهمی در رونق اقتصادی کشور داشته باشد.

وی با اشاره به برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده برای سال ۱۴۰۵ افزود: در این سال، زنجیره ارزش مجموعه مطابق با اهداف پیش‌بینی‌شده در چشم‌انداز اولیه تکمیل شده است. همچنین این مجموعه از ذخایر معدنی قابل توجه و بیش از ۲۰۰ دستگاه ماشین‌آلات سنگین معدنی برخوردار است و ناوگان بزرگی برای عملیات استخراج در اختیار دارد.

ابراهیمی ادامه داد: در بخش سنگ‌آهن، چندین کارخانه فرآوری و در بخش فولاد نیز واحد‌های بزرگ تولیدی در این مجموعه فعالیت می‌کنند. در حوزه مس نیز زنجیره تولید با استفاده از روشی دانش‌بنیان و با ادعای برخورداری از نوآوری در سطح جهانی دنبال می‌شود.

وی با اشاره به تولید مواد اولیه و مواد جانبی مورد نیاز صنایع فولادی در داخل مجموعه گفت: فعالیت معادن زغال‌سنگ، کارخانه‌های زغال‌شویی و واحد‌های تولید آهک باعث شده است وابستگی مجموعه به تأمین مواد اولیه و مواد کمکی از خارج از زنجیره تولید کاهش پیدا کند.

تأمین برق صنایع از طریق نیروگاه اختصاصی

عضو انجمن فولاد ایران با اشاره به وابستگی صنعت فولاد به انرژی و آب گفت: برای تأمین پایدار انرژی، یک نیروگاه سیکل ترکیبی با ظرفیت ۵۰۰ مگاوات احداث شده است که بخش گازی آن در سال ۱۴۰۳ وارد مدار شد و بخش بخار آن نیز در ابتدای سال ۱۴۰۵ به بهره‌برداری رسید.

وی افزود: با تکمیل این نیروگاه، امکان تأمین برق مورد نیاز مجموعه فراهم شده و بخشی از برق تولیدی نیز می‌تواند به شبکه برق کشور تزریق شود.

ابراهیمی همچنین به اقدامات انجام‌شده برای تأمین پایدار آب اشاره کرد و گفت: با اجرای طرح توسعه شبکه جمع‌آوری فاضلاب شهر کرمان و احداث تصفیه‌خانه، آب مورد نیاز صنایع این مجموعه از محل تصفیه فاضلاب شهری تأمین می‌شود.

وی ادامه داد: این اقدام علاوه بر کاهش فشار بر منابع آب زیرزمینی، به رفع یکی از مشکلات دیرینه شهر کرمان در حوزه فاضلاب کمک کرده است. با توجه به شرایط زمین‌شناسی منطقه و دشواری نفوذ آب در بستر خاک، مدیریت فاضلاب همواره یکی از چالش‌های این شهر بوده است.

صادرات فولاد تابع شرایط اقتصادی و نرخ ارز است

ابراهیمی درباره هدف‌گذاری صادراتی مجموعه در پایان سال ۱۴۰۵ گفت: در حال حاضر ظرفیت تولید فولاد کشور بیش از ۴۰ میلیون تن است و میزان صادرات و عرضه داخلی محصولات فولادی تحت تأثیر شرایط اقتصادی و مؤلفه‌های بازار قرار دارد؛ بنابراین نمی‌توان بدون در نظر گرفتن این عوامل، هدف مشخصی برای صادرات مستقیم تعیین کرد.

وی با اشاره به تأثیر اختلاف نرخ ارز بر تصمیم تولیدکنندگان برای صادرات مستقیم افزود: هنگامی که فاصله میان نرخ ارز آزاد و نرخ ارز مورد استفاده در سازوکار‌های رسمی افزایش پیدا می‌کند، انگیزه تولیدکننده برای صادرات مستقیم و بازگرداندن ارز حاصل از صادرات بیشتر می‌شود.

عضو انجمن فولاد ایران ادامه داد: در چنین شرایطی، برخی تجار و فعالان اقتصادی که برای واردات کالا و تأمین نیاز‌های خود به ارز نیاز دارند، ترجیح می‌دهند محصولات فولادی را از تولیدکنندگان داخلی خریداری و صادر کنند تا از این طریق ارز مورد نیازشان را تأمین کنند. این موضوع بر نحوه عرضه محصولات فولادی در داخل و خارج از کشور تأثیر می‌گذارد.

وی تأکید کرد: انتخاب میان فروش داخلی و صادرات مستقیم تابع شرایط بازار، نرخ ارز و منافع اقتصادی تولیدکننده است و به همین دلیل، نمی‌توان یک نسبت ثابت را برای صادرات مستقیم این مجموعه در نظر گرفت.

ابراهیمی با بیان اینکه تأمین مالی طرح‌های بزرگ صنعتی از طریق منابع بانکی می‌تواند زمینه‌ساز توسعه اقتصادی باشد، افزود: در این مجموعه، منابع تأمین‌شده در زیرساخت‌های صنعتی، احداث کارخانه‌ها و ایجاد ظرفیت تولیدی سرمایه‌گذاری شده است.

عضو انجمن فولاد ایران تأکید کرد: تسهیلاتی که برای توسعه این مجموعه استفاده شده، صرف ایجاد ظرفیت‌های صنعتی و اشتغال در داخل کشور شده است و منابع حاصل از آن به کارخانه‌ها و زیرساخت‌های تولیدی تبدیل شده‌اند.

به گفته وی، این سرمایه‌گذاری‌ها در حال بهره‌برداری هستند و بازپرداخت تعهدات مالی نیز در جریان است.

ابراهیمی با اشاره به ضرورت ارزیابی عملکرد بنگاه‌های بزرگ اقتصادی گفت: برای بررسی اثربخشی تسهیلات باید میزان سرمایه‌گذاری، ظرفیت تولید، اشتغال ایجادشده، بازده اقتصادی و نحوه بازپرداخت منابع در کنار یکدیگر مورد توجه قرار گیرند.