به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مسئول آموزش عشایر اندیمشک و الوار گرمسیری گفت: با هدف کمک به دانش آموزان در مناطق کم برخوردار و عشایری شهرستان اندیمشک با مشارکت بسیج سازندگی، خیران و مردم نیکوکار توزیع ۳۰۰ بسته لوزام تحصیلی در حال انجام است.

بهمن مهاجر نیا با اشاره به اینکه از جمله اقلام این بسته‌ها کیف، مداد، دفتر، مداد رنگی و دیگر لوازم تحصیلی می‌باشد، افزود: تاکنون ۲۰۰ بسته لوازم تحصیلی میان دانش آموزان مددجو در مدارس عشایری اندیمشک و الوارگرمسیری توزیع شده است.