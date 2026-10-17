به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، تردد تانکر‌های سوخت و خودرو‌های سنگین در بلوار دکتر حسینی سنندج، در نبود کنارگذر شرقی، ادامه دارد، مسیری که خرابی آسفالت و کمبود امکانات ایمنی، مشکلات آن را دوچندان کرده است.



نگرانی اصلی، اما عبور دانش‌آموزان از عرض بلوار است، جایی که نبود پل عابر پیاده، رفت‌وآمد روزانه آنها را با خطر تصادف همراه کرده است.



برای رفع این مشکلات، مصوبه جلسه راهبری وضعیت تصادفات و ایمنی جاده‌های استان، احداث پل عابر پیاده و اجرای اقدامات ایمنی در این محور را پیش‌بینی کرده است.



اما راهداری این بلوار را مسیری شهری می‌داند و می‌گوید می‌تواند برای اجرای اقدامات موردنیاز به شهرداری مساعدت کند. با این حال، درباره نحوه اجرای تکالیف مندرج در مصوبه و زمان‌بندی رفع مشکلات، باید پاسخ روشنی ارائه شود.



در بلوار دکتر حسینی سنندج، پای جان و ایمنی شهروندان و دانش‌آموزان در میان است، موضوعی که نباید در پیچ‌وخم مکاتبات و اختلاف‌نظر دستگاه‌ها معطل بماند.



انتظار مردم روشن است، مصوبه باید هرچه سریع‌تر اجرا شود، پیش از آنکه حادثه‌ای دیگر هزینه این تأخیر را به شهروندان تحمیل کند.