مجمع انتخاب رییس هیات کشتی خوزستان با حضور یک نامزد در اهواز برگزار و رمضان جمالپور به عنوان رییس این هیات انتخاب شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مجمع انتخاب رییس هیات کشتی خوزستان روز شنبه با حضور ۲۲ عضو برگزار و جمالپور توانست با ۲۱ رای، رییس هیات استان شود؛ یک رای از آرای ماخوذه سفید بود.

جمالپور پیش از این به مدت چهار سال ریاست این هیات را برعهده داشت و مجددا عهده دار این سمت شد.

با توجه به تفویض اختیار فدراسیون، ریاست این مجمع برعهده مدیرکل ورزش و جوانان خوزستان بود.

‌استفاده از ظرفیت ارگان‌ها و شرکت‌های استان در رشته کشتی، گسترش این رشته در سطح استان، فعال کردن تمام هیات‌های شهرستانی، حضور مداوم در مسابقات کشوری و استفاده از ظرفیت مراکز آموزشی از مهمترین برنامه‌های رییس هیات خوزستان بود.

‌اعضای مجمع متشکل از مدیرکل ورزش و جوانان، روسای هیات‌های ورزشی شهرستان‌ها، نماینده آموزش و پرورش، نماینده باشگاه‌ها، نماینده مربیان و ورزشکاران، نماینده داوران و نامزد ریاست هیات رویینگ خوزستان بودند.