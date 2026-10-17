حدود ۱۸ هزار نفر در قالب انجمن‌های اولیا و مربیان، به‌صورت مستقیم در پیشبرد برنامه‌های آموزش و پرورش استان همدان مشارکت دارند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، مدیرکل آموزش و پرورش استان همدان با تأکید بر ضرورت حضور و مشارکت خانواده‌ها در برنامه‌ریزی، اجرا و نظارت بر امور مدارس گفت: در سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، بر نقش‌آفرینی کنشگران تعلیم و تربیت در اداره مدارس تراز انقلاب اسلامی تأکید شده است.

رسول شیدایی همچنین از برگزاری برنامه‌های متنوع در هفته پیوند اولیا و مربیان خبر داد و افزود: برگزاری انتخابات انجمن‌های اولیا و مربیان مدارس، تجلیل از انجمن‌های برتر کشوری و استانی و افتتاح یک مدرسه در شهرستان فامنین از جمله برنامه‌های پیش‌بینی‌شده برای این هفته است.

او با اشاره به مشارکت خیران و خانواده‌ها در ساخت این مدرسه افزود: برای ساخت این فضای آموزشی حدود دو میلیارد تومان هزینه شده که یک میلیارد تومان آن را خیر مدرسه‌ساز و یک میلیارد تومان دیگر را اولیای دانش‌آموزان تأمین کرده‌اند.