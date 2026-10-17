به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، رضا کرمی با اعلام این خبر گفت: مأموران یگان حفاظت محیط زیست شهرستان شمیرانات در جریان گشت و کنترل مناطق کوهستانی حسندر، یک نفر را به اتهام شکار غیرمجاز کل وحشی شناسایی و دستگیر کردند.

وی افزود: در جریان این عملیات، یک قبضه سلاح گلوله زنی به همراه فشنگ‌های مربوطه کشف و ضبط شد.

کرمی ادامه داد: پس از تشکیل پرونده و دریافت ضرر و زیان وارده به محیط زیست، متخلف برای طی مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شد.

سرپرست اداره حفاظت محیط زیست شهرستان شمیرانات در پایان از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف زیست محیطی، موضوع را از طریق سامانه تلفنی ۱۵۴۰ گزارش کنند.