به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت کاشان گفت: ۷۲۱ فرصت شغلی در نیمه نخست امسال با صدور پروانه‌های کسب جدید در این شهرستان ایجاد شده است.

علی نجاتیان افزود: ۲۱ هزار و ۲۹۰ واحد صنفی دارای پروانه فعال، بر اساس آخرین آمار اصناف کاشان، در این شهرستان مشغول به کار هستند و زیر نظر اتاق اصناف و ۴۶ اتحادیه صنفی شهرستان فعالیت می‌کنند.

وی در خصوص ترکیب واحد‌های صنفی فعال در شهرستان بر اساس رسته شغلی گفت: از مجموع واحد‌های فعال، ۹ هزارو ۱۷۶ واحد در بخش توزیعی، سه هزار و ۵۲۶ واحد در بخش خدمات فنی، چهار هزار و ۹۹۹ واحد در بخش تولیدی و سه هزار و ۵۸۹ واحد نیز در بخش خدماتی فعالیت دارند.

نجاتیان با اشاره به آمار ۷۲۱ پروانه صادرشده در نیمه نخست امسال ادامه داد: در این پروانه‌ها شامل ۴۱۱ پروانه در رسته توزیعی، ۸۶ پروانه در خدمات فنی، ۹۳ پروانه در بخش خدماتی و ۱۳۱ پروانه در رسته تولیدی است.

وی در خصوص دستاورد‌های اشتغال‌زایی این بخش گفت: بر اساس شاخص کشوری که به ازای هر پروانه کسب به‌طور میانگین ۲.۵ نفر اشتغال در نظر گرفته می‌شود، صدور پروانه‌های کسب در این مدت شرایط ایجاد هزار و ۸۰۰ فرصت شغلی در شهرستان را فراهم کرده است.