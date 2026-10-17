به گزارش خبرگزاری صداوسیما، براساس گزارش واحد (۱۶۲) امور ارتباط با مخاطبان اداره‌کل روابط‌عمومی صداوسیما، در بازه زمانی ۱۴ تا ۲۱ مهر تعداد ۲۰ هزار و ۳۸۴ پیام در سامانه امور ارتباط با مخاطبان (۱۶۲) به ثبت رسیده که شامل ۱۲ هزار و ۲۶۱ پیام صوتی، ۶۲۲۲ پیام تلفنی و ۱۹۰۱ پیامک است.

از میان شبکه‌های تلویزیونی به‌ترتیب شبکه‌های خبر، دو و شبکه‌های رادیویی ایران، معارف و جوان شامل بیشترین نظرات مخاطبان بوده‌اند.

همچنین از حیث موضوعی، بیشترین تماس‌های مخاطبان درباره مسائل روز جامعه به‌ویژه مشکلات اقتصادی و معیشتی بوده که در برنامه‌های سیاسی شبکه‌های مختلف بدان‌ها پرداخته می‌شود.

بیشترین سهم در تماس با سامانه مدیریت ارتباط با مخاطبان (۱۶۲) درباره برنامه‌های مختلف نیز به برنامه «به‌وقت ایران» شبکه خبر، مجموعه «با عرض معذرت» شبکه دو و برنامه‌های مختلف شبکه‌های رادیویی ایران، معارف و جوان اختصاص داشت.

مهم‌ترین محور‌های نظرات مخاطبان درباره برنامه‌های سیاسی شامل انتقاد از عدم تهیه گزارش درخصوص گرانی و تورم، سختی تأمین مایحتاج زندگی، افزایش قیمت کالا‌های اساسی، ارز، طلا، دارو و درمان، مسکن و اجاره بهای آن، عدم افزایش حقوق و مبلغ کالابرگ، درخواست حضور مسئولان به‌منظور نقد و بررسی مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم و مشکلات ثبت خود اظهاری برای افزایش مبلغ کالابرگ، پخش برنامه‌های گفت‌و‌گو محور درخصوص عدم بازگشایی صحن علنی مجلس شورای اسلامی و تشکر از عملکرد مناسب رسانه ملی در پوشش و اطلاع‌رسانی اخبار جنگ، مسائل سیاسی روز جامعه و تجمعات شبانه بود.

مهم‌ترین محور‌های نظرات مخاطبان درباره برنامه «به‌وقت ایران»، شامل انتقاد از صحبت‌های نا‌امیدکننده برخی کارشناسان، اجرای، اظهارنظر‌های شخصی برخی مجری‌کارشناسان، درخواست افزایش مدت زمان پخش، پرداختن به موضوع حملات تروریستی در سیستان و بلوچستان، اعلام راه‌های ارتباطی با برنامه و تشکر از محتوای آگاهی‌بخش، حضور کارشناسان شایسته و مطلع و حمایت نیما اکبرخانی از حضور مردم مبعوث شده در تجمعات شبانه بود.

مهم‌ترین محور‌های نظرات مخاطبان درباره مجموعه «با عرض معذرت»، شامل تشکر از محتوای شاد، جذاب، سرگرم‌کننده و بازی هنرمندانه بازیگران، درخواست افزایش مدت زمان پخش، گنجاندن شخصیت‌های نخست وزیر رژیم صهیونی و رضا پهلوی، افزایش بخش مربوط به رئیس‌جمهور آمریکا، پرداختن به موضوعات انتخابات میان دوره‌ای آمریکا و اعتراضات در فرانسه و انتقاد از برخی دیالوگ‌های نامناسب بازیگران بود. مهم‌ترین محور‌های نظرات مخاطبان درباره برنامه‌های شبکه رادیویی ایران، شامل انتقاد از اجرای نامناسب برخی از مجریان بود. مهم‌ترین محور‌های نظرات مخاطبان درباره برنامه‌های شبکه رادیویی معارف، شامل درخواست پخش بیانات رهبر شهید و بارگذاری عکس شهدا در رادیو نمای شبکه بود. مهم‌ترین محور‌های نظرات مخاطبان درباره برنامه‌های شبکه رادیویی جوان، شامل انتقاد از پخش برنامه‌های تکراری و پرداختن بیش از حد به مسابقات فوتبال بود.