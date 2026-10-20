به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ رئیس اداره فنی و نظارت اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان سمنان گفت : به منظور آمادگی راهدارخانه ها در فصل بارش‌های پاییزی و زمستانی ، این عملیات مرمت و بهسازی با هدف ارتقای شرایط استقرار راهداران و افزایش آمادگی برای اجرای عملیات راهداری زمستانی انجام شده است .

مجید همتی افزود: راهدارخانه‌های حبله‌رود، آهوان، رسم‌رودبار، چاشم، سنگلاخسر، دیباج، سرکویر و چشمه‌علی از جمله مراکزی هستند که عملیات بازسازی، مرمت و بهسازی آنها در دست اجراست.

رئیس اداره فنی و نظارت اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان سمنان با تأکید بر اهمیت آماده‌سازی زیرساخت‌های پشتیبانی راهداری پیش از آغاز بارش‌ها تصریح کرد: بهسازی این راهدارخانه‌ها نقش مهمی در فراهم‌سازی شرایط مناسب برای استقرار نیرو‌های عملیاتی و پشتیبانی از فعالیت‌های راهداری در شرایط جوی نامساعد دارد.