آزمون «برپا» ویژه دانش آموزان پایه‌های ششم تا یازدهم با هدف تحقق عدالت آموزشی، استعدادیابی و نخبه پروری مسجدمحور و همچنین فراهم کردن فرصت برابر برای سنجش سطح علمی دانش‌آموزان، در اسفراین برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی، آزمون «برپا» تا پایان سال تحصیلی، در آخرین جمعه هر ماه به‌صورت سراسری برگزار می‌شود و نتایج آن در سطوح کشوری، استانی و شهرستانی اعلام خواهد شد تا دانش‌آموزان بتوانند جایگاه علمی خود را ارزیابی کنند.

از دیگر اهداف این طرح می‌توان به کاهش هزینه‌های آموزشی خانواده‌ها، حمایت از اقشار محروم و کم‌درآمد، فعال‌سازی مساجد و پایگاه‌های بسیج در عرصه علمی و شناسایی و پرورش استعداد‌های برتر اشاره کرد.