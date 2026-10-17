به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سرهنگ مسعود دادوند گفت: در راستای اجرای طرح‌های مقابله با پدیده شوم قاچاق و استفاده غیرمجاز از تجهیزات تولید رمزارز، ماموران پلیس با انجام اقدامات اطلاعاتی موفق به شناسایی یک محل نگهداری و استفاده از ماینر‌های غیرمجاز در سطح شهرستان شدند.

وی افزود: ماموران پلیس پس از هماهنگی قضائی در بازرسی از منزل مورد نظر، تعداد ۱۰ دستگاه ماینر غیرمجاز به ارزش ۱۷ میلیارد ریال به همراه متعلقات مربوطه را کشف کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان امیدیه با اشاره به دستگیری یک متهم در این رابطه و معرفی او به مرجع قضائی، خاطرنشان کرد: استفاده از تجهیزات استخراج رمزارز علاوه بر اتلاف انرژی و آسیب به شبکه برق شهری، جرم محسوب شده و پلیس با سودجویان و برهم‌زنندگان نظم اقتصادی قاطعانه برخورد خواهد کرد.