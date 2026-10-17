به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مدیرکل مرکز بهداشت و درمان سازمان صدا و سیما امروز در مشهد گفت: اجرای این طرح از امروز در صدا و سیمای استان خراسان رضوی آغاز شد و هدف از آن، صیانت از سرمایه انسانی و پیشگیری و تشخیص به موقع بیماری‌ ها است.

دکتر مهدی شادنوش افزود: اجرای طرح معاینات ادواری کارکنان رسانه ملی، گامی مهم در ارتقای سلامت شاغلان است و در راستای ارتقای سطح سلامت کارمندان و پیشگیری از بیماری‌های غیرواگیر این طرح در تمامی ۳۳ مرکز صدا و سیمای کشور اجرایی شد.

بیش از ۸۰ درصد از کارکنان صدا و سیما در طرح جامع معاینات ادواری مشارکت دارند.