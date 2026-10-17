کارشناس هواشناسی استان ایلام از غبار رقیق در مناطق مرزی و احتمال بارش‌های پراکنده در ارتفاعات خبر داد و گفت: جو استان تا سه‌شنبه پایدار است و سامانه بارشی از چهارشنبه وارد استان می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ «ساسان رستمی» کارشناس هواشناسی استان ایلام، با اشاره به بررسی آخرین نقشه‌های هواشناسی اظهار کرد: امروز در برخی نقاط استان به‌ویژه مناطق مرزی غبار رقیق وجود دارد و احتمال بارش‌های نقطه‌ای و خفیف نیز به‌ویژه در ارتفاعات پیش‌بینی می‌شود.

وی با بیان اینکه جو استان تا روز سه‌شنبه تقریباً پایدار است، افزود: در این مدت بارش مؤثر و قابل‌ملاحظه‌ای مورد انتظار نیست.

کارشناس هواشناسی استان ایلام تصریح کرد: طی اواخر هفته یعنی از روز چهارشنبه، یک سامانه بارشی وارد استان می‌شود که در حال حاضر در حال تغییر است و هنوز تثبیت نشده است.

رستمی ادامه داد: طی روز‌های آینده با تثبیت این سامانه، اطلاع‌رسانی بیشتر و در صورت نیاز هشدار لازم صادر و اعلام می‌شود.

وی با اشاره به وضعیت دما گفت: در حال حاضر دمای هوا حدود ۳ تا ۴ درجه بیشتر از حد معمول است، اما طی هفته جاری روند تغییرات دمایی کاهشی است.

کارشناس هواشناسی استان ایلام خاطرنشان کرد: این کاهش دما به‌گونه‌ای است که طی اواخر هفته در نواحی شمالی استان، دمای هوا به محدوده معمول خواهد رسید.