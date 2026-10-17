با توجه به سکون نسبی جو، امروز ۱۴۰۵/۰۷/۲۵ برای استان مرکزی، پایداری نسبی هوا در ۳ روز آینده پیش‌بینی شد.

بیست و پنجم مهر و پایداری نسبی هوای استان مرکزی در ۳ روز آینده

بیست و پنجم مهر و پایداری نسبی هوای استان مرکزی در ۳ روز آینده

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ رضا مرادی کارشناس اداره‌کل هواشناسی استان مرکزی در توصیف شرایط جوی گفت: بررسی و تحلیل آخرین خروجی مدل‌های پیش یابی هواشناسی بیانگر پایداری نسبی هوا در ۳ روز آینده است و با توجه به سکون نسبی جو ظرفیت انباشت آلاینده‌های جوی در مناطق صنعتی و شهری وجود دارد.

همچنین وضعیت هوای استان در روز‌های آینده قسمتی ابری تا ابری گاهی همراه با وزش باد پیش بینی می‌شود.

با توجه به خروجی فعلی و عدم تغییر الگوی مدل‌ها در نیمه دوم هفته آتی (به ویژه دو روز پایانی هفته) ناپایداری‌هایی خواهیم داشت که منجر به رگبار و رعدوبرق و وزش باد موقتی در برخی نقاط استان خواهد شد.

در روز‌های آینده نوسان دمایی قابل ملاحظه‌ای نخواهیم داشت. اما دمای بیشینه مقداری نسبت به نرمال بیشتر خواهد بود.