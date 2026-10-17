به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز سیستان و بلوچستان، مدیر جهاد کشاورزی دلگان گفت: بر اساس برآورد‌های اولیه ۶۰۰ تن محصول برداشت می‌شود.

قنبر نارویی گفت: این طرح در سطح ۱۵ هکتار از اراضی کشاورزی شهرستان دلگان انجام شد.

وی با اشاره به ظرفیت‌های اقلیمی منطقه افزود: پوشش پلاستیکی با ایجاد ریزاقلیم مناسب برای رشد بوته‌ها، از گیاه در برابر نوسانات دمایی و شرایط نامساعد محیطی محافظت می‌کند و زمینه تولید زودهنگام محصول را فراهم می‌سازد.

مدیر جهاد کشاورزی دلگان افزود: کشت نشای گوجه‌فرنگی از ابتدای شهریورماه آغاز شده است.

نارویی ادامه داد: کارشناسان و مروجان جهاد کشاورزی شهرستان به‌صورت مستمر مزارع را پایش می‌کنند و توصیه‌های تخصصی لازم را در زمینه مدیریت آبیاری، تغذیه گیاهی، تهویه مناسب پوشش‌های پلاستیکی و کنترل تلفیقی آفات و بیماری‌ها به بهره‌برداران ارائه می‌دهند.

مدیر جهاد کشاورزی دلگان در پایان با تأکید بر اهمیت توسعه کشت‌های متناسب با شرایط اقلیمی منطقه خاطرنشان کرد: به‌کارگیری فناوری‌های نوین کشاورزی علاوه بر کمک به تنظیم بازار و تأمین امنیت غذایی، می‌تواند زمینه افزایش درآمد کشاورزان، ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی منطقه را فراهم کند.