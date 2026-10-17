به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، بابک ربیعی اظهار کرد: ساعت ۴:۲۹ بامداد امروز ۲۵ مهرماه از طریق تماس با سامانه ۱۲۵ این سازمان، گزارشی مبنی بر سقوط یک زن ۳۰ ساله از پل نادری به رودخانه کارون، اطلاع‌رسانی شد که در پی آن، نیرو‌های عملیاتی و امداد و نجات آتش‌نشانی اهواز به سرعت به محل حادثه اعزام شدند.

وی در ادامه افزود: آتش‌نشانان عملیات امداد و نجات را به سرعت انجام دادند و موفق شدند وی را از آب خارج کنند و در سلامت، نجات دهند.