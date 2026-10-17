مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) خراسان‌جنوبی از مشارکت ۷۱۶ پرستار در طرح اکرام ایتام و محسنین و حمایت آنان از ۲ هزار و ۷۰۴ فرزند یتیم و محسنین در استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، محمد عرب، گفت: مشارکت پرستاران در طرح اکرام ایتام و محسنین، جلوه‌ای ارزشمند از نوع‌دوستی و مسئولیت‌پذیری اجتماعی است که در کنار رسالت حرفه‌ای آنان، به تقویت روحیه و تأمین نیاز‌های فرزندان نیازمند کمک می‌کند.

وی افزود: در حال حاضر، ۱۰ هزار و ۸۶۷ فرزند یتیم و محسنین تحت حمایت این نهاد قرار دارند و حامیان نیکوکار با مشارکت در طرح اکرام، بخشی از نیاز‌های این فرزندان را تأمین می‌کنند.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) خراسان‌جنوبی با قدردانی از همراهی حامیان و خیران، حمایت از ایتام و فرزندان محسنین را فرصتی برای مشارکت در ساختن آینده‌ای روشن‌تر برای این فرزندان دانست و از مردم نیکوکار، کارکنان دستگاه‌های اجرایی، گروه‌های شغلی و همه علاقه‌مندان دعوت کرد با پیوستن به طرح اکرام ایتام و محسنین، در این مسیر خداپسندانه سهیم شوند.

عرب در تشریح روش‌های ثبت‌نام و مشارکت در این طرح گفت: علاقه‌مندان می‌توانند با ارسال عدد ۱ به سرشماره ۳۰۰۰۳۳۳۳۵۶ (https://search.eitaa.com/?url=tel:۳۰۰۰۳۳۳۳۵۶)، مراجعه به سامانه اینترنتی اکرام به نشانی ekram.emdad.ir یا استفاده از بازوی «حامی‌باش» در اپلیکیشن بله، به جمع حامیان بپیوندند و همچنین با مراجعه به ادارات کمیته امداد در سراسر استان، اطلاعات لازم را درباره نحوه حمایت از ایتام و فرزندان محسنین دریافت کنند.

وی تأکید کرد: هر فرد می‌تواند متناسب با توان و تمایل خود، حمایت از یک یا چند فرزند معنوی را بر عهده بگیرد و با کمک‌های مستمر، در تأمین نیاز‌های زندگی، تحصیل و رشد آنان نقش‌آفرین باشد.