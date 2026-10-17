معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران به کشور‌های «قالب همکاری ۳+۳» پیشنهاد کرد که با تقویت همکاری‌ها در عرصه انرژی، زمینه تقویت صلح و ثبات در منطقه قفقاز جنوبی با اتکا به ظرفیت کشور‌های منطقه فراهم شود.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از مسکو؛ سعید توکلی در نشست تخصصی هشتمین مجمع بین‌المللی «هفته انرژی روسیه» در مسکو که با عنوان «همکاری انرژی در قالب ۳+۳ برای تقویت صلح و امنیت در منطقه قفقاز جنوبی» و با حضور معاونان و مقامات ارشد وزارتخانه‌های نفت و انرژی از جمهوری اسلامی ایران، فدراسیون روسیه، ترکیه، جمهوری آذربایجان، ارمنستان و گرجستان برگزار شد، از بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود خطوط لوله انتقال گاز و همچنین خطوط انتقال برق به عنوان فرصتی برای تقویت همکاری‌ها میان کشور‌ها در قالب همکاری قالب ۳+۳ یاد کرد.

توکلی در این نشست تخصصی خاطرنشان کرد: در بحث همکاری انرژی و امنیت در قفقاز جنوبی، پرسش صرفا این نیست که گاز از کدام مسیر و یا با چه مقداری عبور کند، بلکه پرسش مهم‌تر این است که چگونه می‌توان از تجارت انرژی، همکاری صنعتی و پیوند اقتصادی، منافع پایدار همه کشور‌های مشارکت کننده تأمین شود.

مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران در ادامه به تجارب ایران در همکاری صنعت گاز با اتحاد سابق جماهیر شوروی، سوآپ گاز جمهوری آذربایجان به نخجوان، تبادل گاز و برق با ارمنستان و همکاری فصلی در کمک به تأمین نیاز‌های اضطراری کشور‌های منطقه از جمله تأمین گاز گرجستان در سال ۲۰۰۶ میلادی به عنوان نمونه‌هایی از همکاری انرژی در میان کشور‌های منطقه یاد کرد.

توکلی با اشاره به ظرفیت‌ها و توانمندی‌های کشورمان در زمینه برخورداری از منابع بزرگ گازی، تولید برق و ۴۱ هزار کیلومتر شبکه انتقال گاز و ۴۸۰ هزار کیلومتر شبکه توزیع گاز، موقعیت سرزمینی ایران را در ارتباط با کانون‌های تولید و مصرف انرژی و امکان ایفای نقش در سوآپ و ترانزیت گاز ممتاز توصیف کرد.

وی با اشاره به تفاهم‌نامه تهران و مسکو برای انتقال گاز روسیه به ایران در سال ۲۰۲۴میلادی، گفت: رویکرد نخست در این زمینه استفاده از ظرفیت‌های موجود است چرا که این منطقه از شبکه انتقال گاز و زیرساخت‌های مورد نیاز برخوردار است و نکته مهم شکل‌گیری تعامل و ارتباط برای استفاده بهینه از این ظرفیت‌ها است.

توکلی در طرح پیشنهاد دوم خود نیز گفت: کشور‌های منطقه می‌توانند به صورت فصلی و در زمان‌های ویژه‌ای از فصل‌های سال با یکدیگر گاز یا برق مبادله کنند و این موضوع می‌تواند زمینه‌ساز تقویت همکاری‌ها و در نهایت تحکیم صلح و ثبات منطقه باشد.

هشتمین مجمع بین‌المللی «هفته انرژی روسیه» روز چهارشنبه با پیام رئیس‌جمهور این کشور در مسکو گشایش یافت، معاون وزیر انرژی روسیه و مدیر اداره همکاری‌های اقتصادی وزارت امور خارجه این کشور، معاون شرکت دولتی نفت جمهوری آذربایجان (سوکار)، رئیس نیروگاه اتمی ارمنستان و رئیس و بنیانگذار بنیاد تحقیقاتی سیخا گرجستان از دیگر سخنرانان این نشست بودند.

مسائل کلیدی توسعه بخش سوخت و انرژی، همکاری‌های بین‌منطقه‌ای و شکل‌گیری همکاری‌های بین‌المللی در صنعت انرژی از ابعاد این رویداد است و برنامه امسال این مجمع شامل بیش از ۳۰ نشست تخصصی با حضور بیش از ۱۰۰ سخنران بین‌المللی درباره محور‌هایی همچون تحول بازار نفت، توسعه بازار گاز، سرمایه‌گذاری در صنعت برق، انرژی‌های نوین، محیط‌زیست و بهره‌وری انرژی، همکاری‌های بین‌المللی و آموزش و نیروی کار است.