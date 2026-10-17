به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی، مهدی کرامتی گفت: ۹۰۰ میلیارد و ۵۳۲ میلیون ریال تسهیلات در نیمه نخست امسال به ۱۵۶ طرح مشاغل خانگی استان پرداخت شد که اجرای این طرح‌ها زمینه اشتغال ۵۸۱ نفر را فراهم کرد.

وی اظهار کرد: حمایت از مشاغل خانگی و توسعه فعالیت‌های خرد و کم‌سرمایه‌بر با هدف ایجاد فرصت‌های شغلی، تقویت درآمد خانوار‌ها و گسترش خوداشتغالی در دستور کار قرار دارد.

وی افزود: در نیمه نخست سال ۱۴۰۵، سه هزار و ۱۵ مجوز مشاغل خانگی در خراسان‌شمالی صادر شد و هزار و ۹۶ مورد اشتغال در حوزه فعالیت‌های مرتبط نیز در سامانه رصد اشتغال کشور به ثبت رسید.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت خراسان‌شمالی با اشاره به ضرورت نظارت بر نحوه هزینه‌کرد تسهیلات گفت: در نیمه نخست امسال ۱۰۷ مورد بازدید در حوزه مشاغل خانگی انجام شد که بررسی‌های مربوط به صدور مجوز و نظارت پیش و پس از پرداخت تسهیلات را شامل می‌شد.

کرامتی افزود: همچنین ۲۸ متقاضی دریافت مجوز مشاغل خانگی که فاقد کارت صلاحیت حرفه‌ای بودند، برای آموزش و احراز صلاحیت به اداره‌های آموزش فنی و حرفه‌ای معرفی شدند.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت خراسان‌شمالی درباره اقدامات انجام‌شده در حوزه فرش دستباف گفت: در نیمه نخست امسال ۶ پروانه بهره‌برداری برای تولید فرش دستباف به روش غیرمتمرکز با مدیریت متمرکز صادر شد.

کرامتی افزود: در این مدت ۶۴ مورد بازرسی از بیمه‌شدگان قالی‌بافی استان انجام گرفت و بازنشستگی ۱۳ نفر از قالی‌بافان و شاغلان صنایع دستی شناسه‌دار که از مزایای بیمه برخوردار بودند و شرایط بازنشستگی را داشتند، اعلام شد.

قابل توجهی در تولید فرش دستباف دارد و فرش کردی، ترکی و دوروی ترکمن از هنر‌های شاخص بافندگان این استان محسوب می‌شود.