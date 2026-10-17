آیت‌الله ناصر مکارم شیرازی در پیامی، درگذشت آیت‌الله زین‌العابدین قربانی، عالم مجاهد و امام جمعه پیشین استان گیلان را تسلیت گفت و مجاهدت‌ها و خدمات علمی، فرهنگی و اجتماعی آن مرحوم را یادآور شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، آیت‌الله ناصر مکارم شیرازی در این پیام با ابراز تأسف و تأثر از ارتحال آیت‌الله حاج شیخ زین‌العابدین قربانی، به مبارزات و مجاهدت‌های ایشان در دوران نهضت اسلامی و تحمل سختی‌ها و مصائب در این مسیر اشاره کرد.

در این پیام آمده است: خدمات علمی، فرهنگی و اجتماعی آن مرحوم پس از پیروزی انقلاب اسلامی، به‌ویژه در دوران تصدی مسئولیت امامت جمعه استان گیلان، در خاطر مردم شریف و قدرشناس این خطه باقی خواهد ماند و ذخیره‌ای ارزشمند برای آخرت ایشان خواهد بود.

آیت‌الله مکارم شیرازی در پایان، این ضایعه را به مردم استان گیلان، ارادتمندان و علاقه‌مندان آن مرحوم و به‌ویژه بیت مکرم ایشان تسلیت گفت و از درگاه خداوند متعال برای آن فقید سعید، علو درجات و رحمت واسعه الهی مسئلت کرد.