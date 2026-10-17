همزمان با سراسر کشور و با حضور برخط رئیس‌جمهور، ۷۳ طرح آموزشی و پرورشی، در قالب گام دوم نهضت توسعه عدالت در فضا‌های آموزشی همدان به بهره‌برداری رسید.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، همچنین یک‌هزار و ۷۱۶ کلاس درس در استان در قالب طرح شهید عجمیان بهسازی و شاداب‌سازی شده است.

مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان همدان در این مراسم گفت: در چارچوب این طرح، ۱۱۱ طرح آموزشی شامل ۶۶۶ کلاس درس در استان تعریف شده که از این تعداد، ۴۴ طرح در گام نخست و ۲۹ طرح در گام دوم به بهره‌برداری رسیده است.

بهنام اسدی افزود: مجموع طرح‌های بهره‌برداری‌شده در دو گام، ۷۳ پروژه با ۳۴۰ کلاس درس است که برای اجرای آنها بیش از ۲ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان هزینه شده است.

او با اشاره به نقش خیران در توسعه فضا‌های آموزشی استان تاکید کرد: حدود ۷۰ درصد هزینه اجرای این طرح‌ها از محل مشارکت خیران مدرسه‌ساز و در قالب طرح‌های خیری و مشارکتی تأمین شده است.

مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان همدان با بیان اینکه ۳۸ طرح دیگر از مجموع طرح‌های تعریف‌شده همچنان در دست ساخت و تکمیل است، تصریح کرد: تلاش می‌کنیم با تکمیل این طرحها، زمینه دسترسی دانش‌آموزان به فضا‌های آموزشی مناسب‌تر فراهم شود.

اسدی درباره مدرسه شش‌کلاسه شهید چنگیزی در روستای شورین نیز گفت: این مدرسه با زیربنای حدود ۸۰۰ مترمربع و اعتبار ۲۳ میلیارد تومان، با مشارکت خیران احداث شده و در اختیار دانش‌آموزان قرار می‌گیرد.

او با اشاره به نیاز آموزشی ناحیه ۲ همدان، بهره‌برداری از این مدرسه را گامی در جهت بهبود زیرساخت‌های آموزشی این منطقه دانست.