به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، رئیس پلیس مبارزه با موادمخدر خوزستان اظهار کرد: ماموران پلیس مباره با مواد مخدر با رصد و پایش مستمر فضای مجازی فردی که در صفحه اینستاگرام اقدام به تبلیغ، فروش و توزیع قرص‌های غیرمجاز می‌کرد را شناسایی کردند.

سرهنگ سیروس نوروزی افزود: ماموران پلیس با کار اطلاعاتی و رصد فنی هویت و محل نگهداری قرص‌های غیرمجاز را شناسایی و پس از هماهنگی قضائی در عملیاتی غافلگیرانه او را دستگیر کردند.

وی تصریح کرد: در بازرسی بعمل آمده حدود ۴۰ هزار عدد قرص غیرمجاز کشف شد.

رئیس پلیس مبارزه با موادمخدر استان خوزستان عنوان کرد: متهم پس از تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی تحویل مرجع قضائی داده شد.