مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان در سفر به فریدون‌شهر، از پیگیری آماده‌سازی اراضی برای واگذاری به متقاضیان، موافقت با الحاق حدود ۲ هکتار زمین به محدوده برف‌انبار و بررسی موانع تکمیل واحد‌های مسکن مهر خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، حمیدرضا فلاح‌چم‌آسمانی در سفر به فریدون‌شهر، به همراه معاونان و کارشناسان تخصصی، مسائل حوزه مسکن، شهرسازی و املاک این منطقه را بررسی کرد.

وی گفت: ۴ و نیم هکتار زمین برای تأمین مسکن در این شهر اختصاص یافته است.

به گفته مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان، این اراضی شامل بیش از ۸۰ پلاک سه‌طبقه است.

بخشی از این زمین‌ها برای جامعه ایثارگری، بخشی برای طرح اقدام ملی مسکن و بخشی نیز در چارچوب قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در نظر گرفته شده است.

فلاح‌چم‌آسمانی افزود: ۹ و سه‌دهم هکتار زمین نیز در سال‌های گذشته به محدوده فریدون‌شهر الحاق شده است.

وی با اشاره به شرایط توپوگرافی منطقه و ضرورت تسهیل ساخت‌وساز بیان کرد: اصلاحات لازم در طرح این اراضی انجام شده و آماده‌سازی آن‌ها برای قرعه‌کشی و واگذاری در حال پیگیری است.

مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان همچنین از مطالعه محدوده‌ای به مساحت حدود ۳۶ هکتار برای توسعه آتی فریدون‌شهر خبر داد.

وی گفت: کلیات این محدوده در استان تأیید شده و امکان بررسی اراضی دولتی و مستثنیات اشخاص برای برنامه‌های توسعه‌ای آینده وجود دارد.

فلاح‌چم‌آسمانی درباره وضعیت تأمین زمین در برف‌انبار نیز اظهار کرد: با الحاق حدود ۲ هکتار زمین به محدوده این شهر در کمیته‌های تخصصی استان موافقت شده است.

به گفته وی، پس از طی مراحل قانونی، تهیه طرح تفکیکی با همکاری بنیاد مسکن انقلاب اسلامی دنبال خواهد شد تا زمینه واگذاری زمین به متقاضیان واجد شرایط فراهم شود.

در بخش دیگری از این سفر، مشکلات واحدهای باقی‌مانده مسکن مهر و موانع تکمیل واحدهای نیمه‌تمام مورد بررسی قرار گرفت.

مشکلات مالی متقاضیان برای اجرای محوطه‌سازی و نما، رعایت الزامات ایمنی و آتش‌نشانی و مطالبات پیمانکاران از جمله موضوعات مطرح‌شده بود.

همچنین وضعیت متقاضیان نهضت ملی مسکن، ثبت‌نام‌کنندگان در انتظار تخصیص زمین و درخواست‌های مرتبط با قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت بررسی شد.

حاضران بر ضرورت استفاده از ظرفیت اراضی موجود و رسیدگی به درخواست‌ها با توجه به محدودیت‌های زمین و شرایط خاص منطقه تأکید کردند.

رسیدگی به مسائل حقوقی و ملکی شهرداری‌های فریدون‌شهر و برف‌انبار نیز از دیگر محورهای این نشست بود.

تعیین تکلیف اراضی مورد اختلاف، مطالبات شهرداری‌ها، سهم ۱۰ درصدی زمین، مشکلات قیمت‌گذاری و آماده‌سازی شهرک‌ها در این نشست مطرح شد.

همچنین مسائل مربوط به شهرک امام، محدوده چهارصد دستگاه و موانع اداری و اجرایی طرح‌های توسعه شهری بررسی شد.

تأمین اعتبار برای تکمیل مساجد مرتبط با طرح‌های مسکن مهر و نهضت ملی مسکن نیز از موضوعات مورد بحث مسئولان بود.

امام جمعه فریدون‌شهر با قدردانی از حضور میدانی مدیرکل و هیئت همراه، بر ضرورت رسیدگی عملی به مشکلات مردم تأکید کرد.

حجت‌الاسلام جمیاری با اشاره به شرایط جغرافیایی، اقلیمی و اقتصادی منطقه، خواستار پیگیری مسائل تا رسیدن به نتیجه شد.

وی حضور مسئولان و کارشناسان در شهرستان را فرصتی برای طرح مستقیم مطالبات مردم و شناسایی موانع اجرایی دانست.

در این سفر، بر هماهنگی اداره‌کل راه و شهرسازی، فرمانداری، شهرداری‌ها و دستگاه‌های خدمات‌رسان برای رفع مشکلات زیرساختی تأکید شد.

مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان همچنین از انتصاب ایمری به‌عنوان رئیس جدید اداره راه و شهرسازی فریدون‌شهر خبر داد و از خدمات گلشاهی، مسئول پیشین این اداره، قدردانی کرد.

فلاح‌چم‌آسمانی تأکید کرد: تعامل میان مسئولان محلی و دستگاه‌های اجرایی برای پیشبرد طرح‌های مسکن و تسریع در رسیدگی به مطالبات مردم ضروری است.