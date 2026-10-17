به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، داعی؛ مدیرکل راه و شهرسازی خراسان رضوی، منبتی؛ مدیرکل بنیاد مسکن خراسان رضوی و شهامت؛ مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای خراسان رضوی، روز یکشنبه ۲۶ مهر از طریق سامانه سامد پاسخگوی هم استانی ها خواهند بود.

هم‌ استانی‌ ها می توانند از طریق شماره تلفن ۱۱۱ سامانه الکترونیکی ارتباط مردم و دولت «سامد» موارد و مشکلات خود را مستقیم و بی واسطه با این مسئولان در میان بگذارند.