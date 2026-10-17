همزمان با سراسر کشور و در ارتباط برخط با رئیس جمهور ، طرح های نهضت توسعه عدالت در فضا‌های آموزشی استان سمنان به بهره برداری رسید.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ در این آیین ۲ هزار و ۳۳۱ طرح آموزشی و پرورشی، شاداب سازی ۸۱ هزار و ۱۹۱ کلاس درس و هزار و ۵۲۰ فضای ورزشی در سراسر کشور افتتاح شد و سهم استان سمنان ۲۳ طرح بود.

در قالب این طرح ها ، با حضور استاندار سمنان و هیات همراه آموزشگاه استاد عباس شهریاری در مهدیشهر افتتاح شد.

این آموزشگاه دخترانه ، سه طبقه و با ۳ هزار و ۲۰۰ مترمربع زیربنا به صورت مشارکت ۴۰۰ میلیارد ریالی خیر و اداره کل نوسازی ، توسعه و تجهیز مدارس استان سمنان ساخته شده است .

دانش آموزان مقطع متوسطه از بخش های آموزشی ، ورزشی و کارگاهی و آزمایشگاه این مدرسه برخوردار شدند

محمدجواد کولیوند در مراسم افتتاح این مدرسه اظهار امیدواری کرد : در گام سوم ، طرح های نیمه تمام نهضت توسعه عدالت آموزشی تا پایان سال به بهره برداری برسد .