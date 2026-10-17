موضوع درمان از مسائل اساسی هر جامعه است و بخش مهمی از این مسئولیت بر دوش پرستاران و کادر درمان قرار دارد از این روز توجه و حمایت بیشتر از پرستاران و کادر درمان بویژه در آبادان و خرمشهر ضروری است.

ضرورت توجه و حمایت بیشتر از پرستاران و کادر درمان بویژه در آبادان و خرمشهر

ضرورت توجه و حمایت بیشتر از پرستاران و کادر درمان بویژه در آبادان و خرمشهر

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ پرستاران نقش مهمی در درمان و بُعد انسانی نظام سلامت دارند.

حجت‌الاسلام غبیشاوی، امام جمعه آبادان، در دیدار با پرستاران شهرستان به مناسبت روز پرستار، بر ضرورت توجه و حمایت بیشتر از پرستاران و کادر درمان تأکید کرد و گفت: موضوع درمان از مسائل اساسی هر جامعه است و بخش مهمی از این مسئولیت بر دوش پرستاران و کادر درمان قرار دارد.

وی با تبریک فرارسیدن میلاد حضرت زینب (س) و روز پرستار اظهار کرد: در این ایام خجسته وظیفه خود دانستیم در جمع کادر درمان بیمارستان حاضر شویم و از نزدیک از زحمات آنان قدردانی و این روز را به‌ویژه به پرستاران عزیزی که در مراکز درمانی خدمت می‌کنند، تبریک بگوییم.

امام جمعه آبادان افزود: حضور در مراکز درمانی و قدردانی از زحمات پرستاران، حداقل وظیفه‌ای است که در قبال این قشر زحمتکش داریم؛ چرا که موضوع درمان، مسئله‌ای اساسی در هر جامعه محسوب می‌شود.

وی ادامه داد: بخش مهمی از بار این مسئولیت بر دوش پرستاران و کادر درمان است که به‌صورت شبانه‌روزی در خدمت بیماران هستند و علاوه بر وظیفه درمان، بُعد انسانی و عاطفی این مسئولیت را نیز بر عهده دارند.

امام جمعه آبادان با اشاره به سیره حضرت زینب (س) گفت: حضرت زینب (س) الگوی ارزشمندی برای پرستاران عزیز ما هستند و امیدواریم جامعه و دولت‌مردان بتوانند آن‌گونه که شایسته است، حق این قشر زحمتکش و فداکار را ادا کنند.

مریم باقری، رئیس بیمارستان امام خمینی (ره) آبادان نیز در این دیدار با تبریک میلاد حضرت زینب کبری (س) و روز پرستار به مردم آبادان و به‌ویژه جامعه پرستاری، از تلاش‌های شبانه‌روزی کارکنان این حوزه قدردانی کرد.

وی با اشاره به جایگاه خدمت به بیماران در آموزه‌های اسلامی گفت: پیامبر اکرم (ص) درباره تلاش برای رفع نیاز‌های بیماران تأکیدات ارزشمندی دارند و کسی که در مسیر برطرف کردن نیاز یک بیمار تلاش کند، حتی اگر در انجام آن موفق نشود، نزد خداوند دارای اجر و پاداش است.

باقری افزود: خوشا به حال پرستارانی که هر شیفت کاری خود را با نیت خالصانه و «قربةً إلی‌الله» انجام می‌دهند؛ چراکه خدمت به بیماران، خدمتی ارزشمند و الهی است.

رئیس بیمارستان امام خمینی (ره) آبادان خاطرنشان کرد: امیدواریم بتوانیم نیاز‌های پرستاران و کادر درمان را تا حد امکان برآورده کنیم و با فراهم کردن شرایط مناسب‌تر، انگیزه و اعتماد بیشتری در میان این عزیزان ایجاد کنیم.