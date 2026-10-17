به گزارش خبرگزاری صدا و‌سیما نشست کارگروه تعامل با اهل سنت آفریقا با حضوردبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی و جمعی از مسئولان و کارشناسان دستگاه‌های فعال در قاره آفریقا برگزار شد که در این نشست بر ضرورت هم‌افزایی دستگاه‌ها، محیط‌شناسی، تربیت نیرو‌های بومی و شبکه‌سازی برای تعامل مؤثر با اهل سنت آفریقا تأکید شد.

حجت‌الاسلام حمید شهریاری، دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی اهداف کلان هفت‌گانه مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی را تشریح و با اشاره به نخستین هدف گفت: دستیابی به وحدت امت اسلامی و هویت مشترک تمدنی، نخستین هدف کلان مجمع است، امت اسلامی، مجموعه‌ای فراگیر از افراد مسلمان، نخبگان دینی و علمی، نهاد‌ها و شبکه‌های اجتماعی-فرهنگی، کشور‌های اسلامی، اقلیت‌های مسلمان در جوامع غیر اسلامی و کشور‌هایی با جمعیت میلیونی مسلمان است که بر پایه ایمان مشترک، عقلانیت وحیانی، میراث دینی، اخلاق اسلامی و تجربه‌های تاریخی شکل گرفته است.

حجت الاسلام شهریاری افزود: این امت با اتکا بر حقوق و تکالیف انسانی، ترویج‌دهنده فضایل اخلاقی و متعهد به زیست مسالمت‌آمیز و گفت‌وگوی سازنده با همه جوامعی است که به ارزش‌های مشترک انسانی پایبندند.

وی اظهار داشت: نسبت مجمع جهانی تقریب با امت اسلامی، نسبت مرجعیت فکری، شبکه‌سازی نخبگانی، تسهیل همکاری‌ها و هدایت گفتمان وحدت و تقریب در سطح ملی، منطقه‌ای و جهانی است.

حجت الاسلام شهریاری با اشاره به توانمندسازی کنشگران عرصه تقریب، دومین هدف کلان مجمع است گفت: توانمندسازی کنشگران عرصه تقریب از طریق حمایت هدفمند از هسته‌ها، شبکه‌های مردمی و گروه‌های اجتماعی به ویژه جوانان، زنان، دانشجویان و دانش‌آموزان انجام می‌شود.

وی افزود: این توانمندسازی از طریق آموزش، شبکه‌سازی فعالیت‌ها، بهره‌گیری از پیشرفت‌های فناورانه و استفاده از ظرفیت‌های تحول‌آفرین اجتماعی، فرهنگی و جغرافیای محلی صورت می‌گیرد.

دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی با اشاره به هدف کلان دیگر گفت: گسترش شبکه‌های نخبگانی و تولید مشترک دانش و فرهنگ از دیگر اهداف مجمع است که از طریق گسترش همکاری‌های پایدار میان علما، اندیشمندان، دانشگاه‌ها، حوزه‌های علمیه و مراکز علمی و دینی دنبال می‌شود.

شهریاری افزود: تولید، شناسایی، تبادل و نشر آثار علمی، آموزشی، پژوهشی و فرهنگی مشترک در حوزه‌های علوم اسلامی و انسانی با تأکید بر علوم قرآنی، فقهی، کلامی، فلسفی و حدیثی، با هدف تعمیق گفتمان تقریب و تقویت بنیان‌های معرفتی وحدت اسلامی انجام می‌شود.

وی افزود: ارتقای مرجعیت علمی، گفت‌و‌گو محوری و هم‌اندیشی امت‌محور نیز از دیگر اهداف است که شامل طراحی و راهبری کنفرانس‌ها، نشست‌های علمی و مجامع گفت‌و‌گو با تمرکز بر الزامات نظری و عملی رویکرد امت اسلامی در مناسبات اجتماعی و تمدنی جهان اسلام، با تأکید بر دانش، عقلانیت، اعتدال، اخلاق اختلاف و گفت‌وگوی سازنده، به منظور تولید اجماع فکری و تقویت علمی علما، اندیشمندان، چهره‌های مردمی و فعالان رسانه‌ای میان امت اسلامی است.

دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی اظهار داشت: کاهش اختلافات و مقابله با جریان‌های معاند و تکفیری نیز از اهداف کلان این مجمع است که شامل شناسایی و تبیین جریان‌ها، شبکه‌ها و گفت‌و‌گو‌های معاند، اختلاف‌افکن و تکفیری و ارائه راهکار‌های مؤثر برای مقابله و پیشگیری از آثار مخرب آنها، همراه با ترویج اخلاق اختلاف، احترام متقابل، جواز اجتهاد در فروعات و کاهش اختلافات مذهبی و فکری، به منظور تحکیم انسجام فرهنگی در جهان اسلام است.

وی افزود: گسترش همکاری‌های علمی و فناورانه و حمایت از طراحی و راه‌اندازی سامانه‌ها و سکو‌های جامع اطلاع‌رسانی و تعاملی نیز با هدف تقویت همگرایی منطقه‌ای و زمینه‌سازی برای بازآفرینی تمدن نوین اسلامی انجام می‌شود.