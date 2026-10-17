بازی‌های پاراآسیایی؛ نخستین برد تیم فوتبال نابینایان

تیم فوتبال نابینایان کشورمان در پنجمین دوره بازی‌های پاراآسیایی ناگویا، مقابل کره‌جنوبی به برتری دست یافت.