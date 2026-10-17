بازیهای پاراآسیایی؛ نخستین برد تیم فوتبال نابینایان
تیم فوتبال نابینایان کشورمان در پنجمین دوره بازیهای پاراآسیایی ناگویا، مقابل کرهجنوبی به برتری دست یافت.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما
، تیم فوتبال نابینایان ایران در دومین دیدار خود در بازیهای پاراآسیایی ۲۰۲۶ آیچی ناگویا امروز در مجموعه ورزشی تسوروما به مصاف تیم ملی کرهجنوبی رفت و این دیدار با نتیجه سه بر یک به سود ایران به پایان رسید.
تیم فوتبال ۵ نفره کشورمان در نیمه نخست با دو گل حسین رجبپور از کرهجنوبی پیش افتاد. در نیمه دوم هم این تیم توانست به گل سوم دست پیدا کند. این بار صادق رحیمی بازیکن قدیمی تیم ایران دروازه کرهجنوبی را باز کرد.
تیم کرهجنوبی برای کم کردن اختلاف گلهای خورده تلاش زیادی کرد و در نهایت کیم وون توانست یکی از گلهای خورده را جبران کند.
تیم ایران در نخستین دیدار خود مقابل تایلند نتیجه را واگذار کرد. این مسابقات با حضور شش تیم و در یک گروه برگزار میشود.