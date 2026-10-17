در دویست و سی امین شب از اجتماعات مردمی، مردم همیشه در صحنه خوزستان آمادگی خود را در دفاع از ایران اسلامی اعلام کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مردم انقلابی خوزستان در لبیک به ندای رهبر فرزانه انقلاب اسلامی حضرت آیت الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای همگام با ملت بصیر ایران با حضور آگاهانه خود در میدان دفاع از میهن اسلامی در سطح میادین و خیابان‌های مناطق شهری و روستایی پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران را به اهتزاز درآوردند.

مردم بصیر خوزستان ضمن اعلام بیعت مجدد با مقام معظم رهبری و میثاق دوباره با آرمان‌های امامین انقلاب حضرت امام خمینی و شهید حضرت امام خامنه‌ای (رحمه الله علیهما) بر ادامه راه شهیدان پرافتخار تاکید کردند و وحدت و انسجام را رمز پیروزی ملت ایران علیه دشمنان این سرزمین بیان نمودند.