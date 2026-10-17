باسم نعیم، عضو دفتر سیاسی جنبش حماس، تأکید کرد: آخرین تصویر سنوار در میدان نبرد، خلاصه‌ای از روایت ملتی است که تا آخرین نفس برای آزادی خود خواهد جنگید.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ باسم نعیم، عضو دفتر سیاسی جنبش حماس، در دومین سالگرد شهادت یحیی سنوار، رئیس پیشین دفتر سیاسی این جنبش، با گرامیداشت یاد «ابوابراهیم» تأکید کرد که آخرین تصویر سنوار در میدان نبرد، خلاصه‌ای از روایت ملتی است که تا آخرین نفس برای آزادی خود خواهد جنگید.

نعیم این سخنان را در حالی بیان کرد که به صحنهٔ آخر سنوار اشاره داشت؛ فرماندهی که دستانش به خون خودش آغشته بود و با همان حال، معنای ایستادگی را مجسم کرد. او در ادامه با نقل این بیت که «برای آزادی سرخ، دری است که با هر دست خون‌آلودی کوبیده می‌شود»، پیوند خون و آزادی را در مقاومت فلسطین برجسته کرد.

وی در ادامه افزود که کتاب «آزادی فلسطین» هرگز نوشته نخواهد شد مگر آنکه بزرگ‌ترین فصل آن به یحیی سنوار اختصاص یابد.