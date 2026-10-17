مجموعه «بیگانگان»، برنامه «ساعت ۲۵»، مجموعه «شجاعان ۲» و بازی‌های پاراآسیایی ناگویا، خبر‌های کوتاه امروز است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، روایتی از مقابله زوجی جوان با نیرو‌های داعش در مجموعه «بیگانگان». این مجموعه جمعه تا سه‌شنبه هر هفته، ساعت ۲۳، با کیفیت فور کی از شبکه فراتر پخش می‌شود.

رادیو صبا «ساعت ۲۵»، را هر روز ساعت ۱۲ پخش می‌کند. این برنامه نگاهی طنز آمیز به مسائل سیاسی و رویداد‌های روز جهان دارد.

«شجاعان ۲» امروز ساعت ۱۵ از شبکه نهال پخش می‌شود. فداکاری، شجاعت و رشادت‌های خلبانان هوانیروز موضوع این مجموعه است.

شبکه ورزش بازی‌های پاراآسیایی ناگویا ۲۰۲۶ را در برنامه «دهکده آسیایی» پوشش می‌دهد. گزارش‌های زنده، نتایج و بخش‌های تحلیلی این رویداد از ۲۶ مهر تا پایان مسابقات از ساعت ۴ تا ۱۶ پخش می‌شود.