رقابت‌های لیگ دسته اول فوتبال چهارمحال و بختیاری به مرحله نهایی رسید و با مشخص شدن صعودکنندگان به لیگ برتر، مسیر رقابت برای کسب عنوان قهرمانی هموار شد.

صعود بازفت بختیاری و شهید انصاری بارز به لیگ برتر فوتبال چهامحال و بختیاری

صعود بازفت بختیاری و شهید انصاری بارز به لیگ برتر فوتبال چهامحال و بختیاری

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری،در جریان مرحله نیمه‌نهایی این رقابت‌ها، تیم «بازفت بختیاری» از شهرستان کوهرنگ با هدایت مجید صفدریان، موفق شد پس از عبور از سد تیم «طوفان خانمیرزا» در مجموع دو دیدار رفت و برگشت، نخستین جواز حضور در لیگ برتر فوتبال استان را کسب کند.

در سوی دیگر رقابت‌ها، تیم «شهید انصاری بارز» از شهرستان لردگان نیز با پیروزی در مجموع دو بازی رفت و برگشت مقابل تیم «اصالت بروجن»، دومین سهمیه صعود به لیگ برتر را از آن خود کرد.

با این نتایج، دیدار نهایی لیگ دسته اول استان، تقابل میان دو تیم بازفت بختیاری (نماینده کوهرنگ) و شهید انصاری بارز (نماینده لردگان) خواهد بود تا در نهایت قهرمان این دوره مشخص شود. همچنین در بخش سقوط به لیگ‌های پایین‌تر، تیم‌های «سالدران جونقان» و «سرخابی لردگان» جایگاه خود را در لیگ دسته دوم استان از دست دادند.