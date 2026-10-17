به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز مهاباد، رئیس کل دادگستری آذربایجان‌غربی با اعلام این خبر گفت: متهم «ع_م» به اتهام قتل عمدی مرحوم «ج_م» در سال ۱۴۰۵ در شهرستان سردشت تحت تعقیب قرار گرفت و پرونده وی در شعبه بازپرسی در حال رسیدگی بود.

محمد علی‌نژاد افزود: با تلاش رئیس دادگستری، دادستان سردشت و همراهی معتمدان و متنفذان محلی، جلسات متعددی با حضور اولیای دم برای دستیابی به صلح و سازش برگزار شد که به جلب رضایت آنان انجامید.

وی افزود: این اقدام در چارچوب پویش «به عشق پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران می‌بخشم» انجام شد و اولیای دم بعنوان صاحبان حق قصاص، رضایت و گذشت خود را اعلام کرده و و از حق قانونی خود در این پرونده گذشتند.