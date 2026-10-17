گروه‌های جهادی دامپزشکی با حمایت بنیاد برکت، برای ارائه خدمات بهداشتی و درمانی به دام‌های اهالی قُره میدان سملقان ، به این منطقه اعزام شدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی، گروه های جهادی دامپزشکی با حمایت بنیاد برکت، عملیات اعزام به مناطق عشایری شهرستان سملقان را آغاز کردند.

این گروه ها با هدف ارائه خدمات بهداشتی و درمانی به دامداران منطقه قُره میدان شهرستان سملقان اعزام شدند.

در این عملیات، هدف اصلی، کنترل بیماری‌های رایج و ارتقای سطح سلامت دام‌ها در میان کوچ‌نشینان است.

این برنامه جهادی که با همکاری بنیاد برکت و با تمرکز بر مناطق محروم و دورافتاده طراحی شده، تلاش می‌کند تا از طریق خدمات درمانی تخصصی، از سلامت سرمایه اقتصادی دامداران در این منطقه اطمینان حاصل کند.