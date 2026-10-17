معاون فناوری اطلاعات و برنامه‌ریزی دادگستری خوزستان در نشست تبیین برنامه‌های عملیاتی سند تحول و تعالی، بهره‌گیری از ظرفیت‌های فناورانه و پایش مستمر شاخص‌های عملکردی را کلید ارتقای جایگاه و رتبه دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان دانست.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، نشست بررسی راهکار‌های ارتقای عملکرد و رتبه دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان خوزستان، با حضور امیر خلفیان دادستان مرکز استان، رضا زنگنه معاون فناوری اطلاعات و برنامه‌ریزی دادگستری کل استان و معاونان دادستانی برگزار شد.

در این نشست، رضا زنگنه، معاون فناوری اطلاعات و برنامه‌ریزی دادگستری استان، با تشریح محور‌های مختلف برنامه‌های عملیاتی سند تحول و تعالی قوه قضاییه، به تبیین دقیق شاخص‌های مؤثر در رتبه‌بندی دادسرا‌ها پرداخت. وی استقرار و بهره‌گیری از نظام آماری جدید، کاهش روزتعویق و مانده پرونده‌ها، کاهش کسر از آمار و تقویت رسیدگی‌های ماهوی را از جمله این محور‌ها برشمرد.

زنگنه همچنین توسعه رسیدگی‌های الکترونیکی و بدون کاغذ، افزایش برگزاری دادرسی‌های الکترونیکی، ارجاع خودکار به کارشناسی، کاهش زمان رسیدگی به پرونده‌ها، اجرا‌محور شدن فرایند‌های اجرای احکام، توسعه ضمانت‌های الکترونیکی و ارتقای عملکرد ارجاع هوشمند پرونده‌ها را از دیگر شاخص‌های کلیدی در ارزیابی دادسرا‌ها عنوان کرد و بر لزوم برنامه‌ریزی هدفمند برای تحقق آنها تأکید نمود.

در ادامه این نشست، امیر خلفیان، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان خوزستان، دیدگاه‌ها و برنامه‌های خود را در راستای اجرای دقیق برنامه‌ها و استفاده بهینه از فناوری‌های نوین در راستای بهبود شاخص‌های قضایی بیان کرد.

همچنین معاونان دادستان مرکز استان و سرپرست مجتمع شوق زندگی به طرح دیدگاه‌ها، گزارش اقدامات انجام‌شده و پیشنهاد‌های خود پرداختند.

در پایان نشست، مقرر شد با استفاده از ظرفیت‌های موجود، پیگیری مستمر شاخص‌های ارزیابی و اجرای اقدامات اصلاحی و بهبوددهنده، تمهیدات لازم برای تحقق اهداف سند تحول و تعالی قوه قضاییه و ارتقای رتبه دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان خوزستان در ماه‌های باقی‌مانده سال به انجام رسد.