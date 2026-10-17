نماینده پاکستان در سازمان ملل با تاکید بر حق مردم فلسطین بر منابع طبیعی خود، خواستار پایان بهره‌برداری غیرقانونی رژیم صهیونیستی از این منابع و پایبندی به تعهدات در برابر قوانین بین‌المللی شد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از اسلام آباد؛ «محمد فهیم» دبیر دوم نمایندگی پاکستان در سازمان ملل متحد، در نشست کمیته دوم هشتاد و یکمین اجلاس مجمع عمومی این سازمان، اعلام کرد: حق مردم فلسطین برای حاکمیت بر منابع طبیعی خود، از حق جدایی ناپذیر آنان برای تعیین سرنوشت مستقل نیست.

او از رژیم صهیونیستی خواست به اقدامات غیرقانونی خود از جمله بهره‌برداری از منابع طبیعی فلسطین، پایان دهد و تعهدات خود بر اساس حقوق بین‌الملل و قطعنامه‌های مرتبط سازمان ملل را اجرا کند.

نماینده پاکستان همچنین بر حمایت اسلام آباد از اجرای کامل و صادقانه قطعنامه ۲۸۰۳ شورای امنیت، طرح جامع پایان دادن به درگیری در غزه و اعلامیه نیویورک تاکید کرد.